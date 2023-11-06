Milyonları ilgilendiriyor: İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar

Asgari ücrete yapılacak zam, sadece asgari ücretle çalışanları değil, işvereni, Genel Sağlık Sigortalıları, isteğe bağlı sigorta ödeyenleri, işsizlik maaşı alanları da ilgilendiriyor. Bu artış özel sektör ve kamu çalışanlarının da yeni yıl zammında belirleyici oluyor.

Asgari ücret bir insanın en temel ihtiyacı olan yiyecek, giyecek, barınma, ısınma gibi ihtiyaçları için ödenen en düşük ücret. Bu rakam, işçi, işveren ve hükümetin temsil edildiği Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Milyonlar asgari ücrete yapılacak artışı merakla beklerken, komisyon aralık ayı başında toplanacak.

15 bin liranın üzerine işaret ediliyor

Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 65 yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor. Sabah’ın haberine göre; asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 735 lira olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Komisyon'da tercihiniz asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde olacak" sözleri de enflasyonun altında bir artış yapılmayacağına işaret ediyor.

Asgari ücret zammında henüz resmi bir açıklama yok, beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde. Artış enflasyon tahminine göre yüzde 40 olursa 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya, memur maaş artışı dikkate alınırsa yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkacak.