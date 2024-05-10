Mısır ‘böcek istilası' altında!

Evrim KÜÇÜK

Tahıl piyasalarında arz tarafında yaşanan sorunlar fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Mısır, yılın en düşük seviyesini gördüğü mart ayına göre yüzde 10’dan fazla arttı. Chicago Ticaret Borsası’nda (CBOT) kile başına 4.50 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Son zamanlarda fiyatlardaki toparlanma üç büyük ihracatçıda üretimin gerilemesinden kaynaklanıyor.

Arjantin tarlalarında salgın hastalık

Mısır ihracatında en büyük paya sahip üçüncü ülke Arjantin’de ısınan havalar tarlalara yeni bir düşman getirdi. Yüksek sıcaklıklarda gelişen ve mahsulü tehdit eden bir yaprak zararlısı ülkenin üretim tahminlerinde sert bir revizyona gidilmesine neden oldu.

Rosario Tahıl Borsası›nın (BCR) analisti Cristian Russo, "Arjantin›in 60 milyon tondan fazla mısır üretiminden söz etmemiz gerekiyorken bu böcek nedeniyle üretim beklentimiz 50.5 milyon tona indi” dedi. Böcek salgını nedeniyle birçok çiftçinin mısır ekimini sıfıra indireceği ve soya üretimine yöneleceği belirtiliyor.

Rusya’da şiddetli don hasadı azaltacak

Rusya’nın önemli tahıl yetiştirme bölgelerinden üçü, mahsullere ciddi zarar veren ve bu yılın hasadını azaltacak olan mayıs donlarını gerekçe göstererek önceki gün olağanüstü hal ilan etti. Lipetsk, Voronej ve Tambov’un merkezi bölgelerinin tamamında acil durum tedbirleri uygulandı. Voronej’de bölgesel tarım bakanlığı, “Ön verilere göre, ciddi şekilde hasar görmüş mahsullerin alanı 265.000 hektarı aştı” dedi. Nisan ayı ortasında Tarım Bakanlığı, 2024 tahıl hasadının 2023’teki 144.9 milyon tondan 132 milyon tona düşebileceğini söylerken, bu rakamın daha da aşağı çekilmesi bekleniyor.

Brezilya’da seller üretim endişesi yaratıyor

Brezilya da mısır üretim kuşağında yaşanan seller mısır hasadının son aşamalarını etkilemesi ve 2023/2024’te ulusal tahıl üretiminin görünümüne ilişkin endişeleri artırdı.

Ulusal mahsul ajansı Conab’ın verilerine göre, Brezilya’nın toplam mısır üretimi bu sezon yaklaşık 21 milyon ton düşecek, ancak diğer ülkelerin üretim kapasiteleriyle karşılaştırıldığında hala büyük olması bekleniyor.

İHRACATTA LİDERLİK BREZİLYA’DAN ABD’YE GEÇECEK

Brezilya’da faaliyet gösteren Cargill’in genel müdürü Paulo Sousa bir endüstri etkinliğinde yaptığı konuşmada, Brezilya’da en büyük ihracatçı tacını kaybedeceğini söyledi. Ancak buna rağmen ülkenin büyük tedarikçi olmaya devam ettiğini, Brezilya’nın bir yıl daha bol üretim sayesinde küresel pazarlarda rekabetçi bir mısır tedarikçisi olmaya devam edeceğini söyledi. Ancak Sousa, ülkenin geçen yıl ABD’yi kısa süreliğine geride bıraktıktan sonra kazandığı dünyanın en büyük ihracatçısı konumunu sürdürmeyeceğini söyledi. USDA’ya göre ABD’nin 2023/24 döneminde 53.34 milyon ton ihracat yapacağını, Brezilya’nın ihracatının ise 52 milyon tonda kalacağını öngörüyor. Conab ise Brezilya’nın ihracatını çok daha zayıfl ayarak 31 milyon tona ineceği tahmininde bulunuyor.