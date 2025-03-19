Mısır ithalatı için kapılar 3 ay sonra yeniden açıldı

VEYSEL AĞDAR-İSTANBUL

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, piyasa dengesini sağlamak, spekülatif fiyat artışlarını önlemek ve temel gıda arz güvenliğini teminat altına almak amacıyla ithalat kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, ithalattan adil şekilde faydalanılmasını sağlamak adına bir kullanıcıya tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat hakkı tanındığı, tekrar ithalat yapabilmek için 7 gün beklenmesi gerektiği vurgulandı. Önceki ithalat döneminde bu miktar 9 bin tondu.

“Karar doğru, ancak süreci takip etmeliyiz”

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alınan ithalat kararının piyasa dengesi açısından olumlu olduğunu, ancak üretim sürecinde yaşanabilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Geçen yılda ithalat vergisinin %5’e düşürüldüğünü ve 1 milyon tonluk bir ithalat kotası açıldığını hatırlatan Doğru, şu değerlendirmelerde bulundu: "Geçen yıl hasat dönemi devam ederken ithalat yapılması üreticiler için sıkıntı yaratmıştı. Ancak şu an durum farklı. Hasat dönemi sona erdi ve mısır, özellikle yağ ve yem sektörü için kritik bir hammadde. Geçtiğimiz hafta TMO’nun ihalesinde mısır fiyatları 11,5 TL’ye kadar çıktı. Mevcut mısır fiyatlar 10-11 TL civarında. Bu ithalat kararı, fiyatların gevşemesine ve üretici ile tüketicinin korunmasına katkı sağlayacaktır."

“Bu yıl üretimde su kaynaklı sıkıntı yaşanabilir”

Türkiye’nin yıllık mısır ihtiyacının yaklaşık 9 milyon ton olduğunu, bunun 7,5 ila 8 milyon tonunun yerli üretimle karşılandığını belirten Mutlu Doğru, bu yıl üretimde riskler olduğunu dile getirdi: "Bu yıl su sıkıntısı ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, Aydın’da sulanabilir arazilerin yalnızca %50’sine ekim izni veriliyor. Bazı bölgelerde ikinci ürün ekimine müsaade edilmiyor. Su kısıtı nedeniyle ekim yapılamayan alanlar var. Bu sebeple, 7,5-8 milyon ton seviyesinde üretim sağlanamayabilir. Eğer Türkiye yeterli üretimi gerçekleştiremez ve uygun fiyatlı ithal mısır bulunamazsa, yem ve yağ sektörü başta olmak üzere birçok alan olumsuz etkilenir."

“Dünya ticaretinde dengeler değişiyor”

Dünya ticaretinde yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Doğru, ithalat süreçlerinin küresel değişimler doğrultusunda şekillendiğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri, tarım ürünlerine %15 gümrük vergisi uyguluyor. Avrupa Birliği ise Amerikan mısırına %25 oranında gümrük vergisi koymuş durumda. Küresel ticarette bu tür değişimler yaşanırken, Türkiye’nin üretim açığını dengelemesi ve uygun fiyatlı ürün bulabilmesi için önlemler alması gerekiyor. Hasat dönemi olmamak şartıyla alınan ithalat kararını doğru buluyorum, ancak süreci dikkatle izlememiz gerekiyor" dedi.