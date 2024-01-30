Motorine büyük zam geldi (30 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıta zam son olarak yansıdı. Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 38 kuruş zam geldi ve fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. Motorine geçtiğimiz günlerde 1 lira 15 kuruşluk zam gelmişti. Peki, 30 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Motorinin litre satış fiyatına gece yarısı itibarıyla 1 lira 38 kuruşluk zam geldi.
Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinde ise bir değişiklik yaşanmadı.
Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,66 TL'ye yükseldi.
Motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş, benzine de 1 lira 46 kuruşluk zam gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,36 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,28 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,67 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,60 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 39,03 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,40 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,22 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,59 TL