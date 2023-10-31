MSC’den ‘100. yıl’ jesti

Denizcilik sektörünün küresel lideri Mediterranean Shipping Company (MSC), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ithafen, geçtiğimiz aylarda Çin’de suya indirilen dünyanın en büyük konteyner gemisine "MSC Türkiye" adını vermişti. MSC Başkanı ve Üst Yöneticisi Diego Aponte'nin eşi, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in kızı Ela Soyuer Aponte'nin önerisi üzerine MSC Türkiye ismini alan gemi, henüz sefer rotasında olmamasına rağmen ilk uğrağını da dün Asyaport Limanı’na yaptı. Gemi Tekirdağ'dan ayrılmasının ardından Asya-Avrupa rotasında hizmet verecek.



24 bin 346 konteyner taşıma kapasiteli, 80 metre yüksekliğe ve 400 metre uzunluğa sahip geminin ilk uğrağını Tekirdağ'a yapması nedeniyle limanda geniş katılımlı bir tören düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı bakan yardımcıları Durmuş Ünüvar ile Enver İskurt’un da hazır bulunduğu törene; MSC Başkanı ve Üst Yöneticisi Diego Aponte, Ela Soyuer Aponte, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Albayrak ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

“Türkiye, ikinci evim”

Törende konuşan MSC Başkanı ve Üst Yöneticisi Diego Aponte, MSC Türkiye gemisinin şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük, en verimli ve çevre dostu gemi olduğunu ifade ederek, “Bazılarınızın bildiği gibi Türkiye benim ikinci evim, bu nedenle Tekirdağ'da gerçekleşen bu törenden dolayı çok mutlu ve gururluyum” dedi.

MSC ile olan işbirliklerinden dolayı Türkiye’deki tüm müşterilerine teşekkürlerini sunan Aponte, “MSC, 155 ülkede yaklaşık 800 gemilik filosu, 105 konteyner terminali, Medlog aracılığıyla dünya çapında lojistik hizmet kapsamı ve yaklaşmakta olan devasa yeni inşa programı ile dünyayı yakıt verimliliği en yüksek ağ aracılığıyla Türk müşterilerimizin kapılarına kadar getirecek” açıklamasını yaptı.

Aponte: “Yaşasın Türkiye!”

MSC'yi yüzde 30 paya ulaştırarak pazar lideri konumuna getiren Türkiye ekibine de teşekkürlerini sunan Aponte, 5 bin çalışanımız, liman ve lojistik alanındaki birçok yatırımımız ve düzenli olarak Türk limanlarına uğrayan MSC Cruise gemileriyle, Türkiye'ye gerçekten bağlıyız. Bu ülkenin bugün ve gelecek için büyük potansiyeline inanıyoruz. Kayınpederim Sayın Ahmet Soyuer ve oğlu Emre Soyuer’in vizyonları, sıkı çalışmaları ve azimleri sayesinde Asya Limanı Türkiye'nin en büyük aktarma merkezi haline geldi. bölge ekonomisi gelişirken daha da önemlisi binlerce istihdam yaratıldı” ifadelerini kullandı. Aponte sözlerine Türkçe “Yaşasın Türkiye” diyerek bitirdi.

MSC Türkiye CEO'su Hasan Piroğlu da, MSC’nin 28 yılda Türkiye’de önemli yatırımlara ve ilklere imza attığını vurgulayarak, yeni yatırımlarla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Piroğlu, "Asyaport Limanı'na yatırım yaptık ve bu limanımız ek yatırımla 4 milyon TEU'luk kapasiteye ulaşacak. MSC Türkiye olarak İzmir'de vergi rekortmeniyiz. 2019'da 2 milyon TEU'yu geçtik. Bütün karayolu filomuzu yeniledik" dedi.

MSC, sürdürülebilir hedeflerine odaklanan yeni nesil gemilerde enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojiye önem veriyor. MSC TÜRKİYE'nin de içinde bulunduğu Celestino Maresca sınıfı olarak adlandırılan dünyanın en büyük konteyner gemileri, taşınan konteyner başına en düşük karbon ayak izine sahip.

50 bin otomobili tek seferde taşıyabiliyor

MSC TÜRKİYE, 400 metre uzunluğu ve 61,3 metre genişliğiyle, kendi sınıfında dünyanın en büyük konteyner gemisi olma özelliğini taşıyor. Paris'teki Eiffel Kulesi'nden yaklaşık 100 metre daha uzun olan MSC TÜRKİYE, 8,4 milyon güneş panelini, yaklaşık 50 bin otomobili, 3,1 milyon çamaşır makinesini veya 403 milyon çift ayakkabıyı tek bir seferde taşıyabilme kapasitesine sahip. Gemi dört futbol sahası büyüklüğünde.

“Dev gemilerde Türk bayrağı da istiyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, dünyada taşımacılığın hacim bazında yüzde 84'ü, Türkiye’de ise 86'sının deniz yoluyla yapıldığını hatırlatarak, “Deniz taşımacılığından aldığımız payın en önemli göstergelerinden biri de liman tesisleridir” dedi. Ünüvar, Asyaport Limanı'nın da önemli limanlardan biri olduğuna vurgu yaparak, “Asyaport Limanı ile toplamda 4 limanımız dünyada ilk 100 liman arasına girdi. Bu limanlarımızın başarısı yatırım ve sektörün gelişiminin önemli bir göstergesi. Dünyanın en büyük gemilerinden birine "Türkiye" isminin verilmesinden dolayı Aponte ailesine teşekkür ederim. Bu ebatlarda Türk bayraklı gemiler de görmek isteriz” diye konuştu.