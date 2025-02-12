MSCI Türkiye endekslerinde değişiklikler açıklandı
MSCI Türkiye endekslerinde 28 Şubat kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikler açıklandı. Değişiklikler 28 Şubat seans kapanışından sonra uygulanacak
MSCI endeksleri için Şubat 2025 gözden geçirme sonuçları yayınlandı.
Bloomberg'ten alınan habere göre, yapılan gözden geçirmenin ardından Anadolu Efes MSCI Global Standard Türkiye Endeksi'nden çıkarıldı. Endekse dahil edilen hisse olmadı.
Anadolu Efes, MSCI Small Cap Endeksi'ne dahil edilirken, Jantsa Jant ve Reeder Teknoloji de Small Cap Endeksi'nden çıkarılan hisseler oldular.
Endekslerde yer alan diğer Türk hisselerinde değişiklik yapılmadı.
Değişiklikler 28 Şubat seans kapanışından sonra uygulanacak.