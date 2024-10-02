Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Yakın: Türkiye üretimi çok iyi biliyor ve hızımız yüksek, önümüz açık

Mücevher İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Yakın, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin üretim açısından dünyada bir numarada yer aldığını vurgularken, altın kotası konusundaki belirsizliklere dikkat çekti. "Altın kotası ihracatçıya ayrılmış gibi gözükse de kuyumcular da bu durumdan yararlanıyor" diyen Yakın, altın fiyatlarındaki yurt dışı pazar farkının 5 bin dolara kadar çıktığını ifade etti.

Sektör çalışanlarının huzursuz olduğunu belirten Yakın, "Meslektaşlarım, aldıkları altını nasıl yerine koyacaklarını düşünüyorlar" dedi. Türkiye'nin mücevher pazarına olan ilgiyi de değerlendiren Yakın, fuara yabancı üreticilerin yoğun katılım gösterdiğini, Türkiye pazarına göz diktiklerini söyledi.

"Mücevher sektöründe çalışanların maaşları 40-50 bin liradan başlıyor"

Sektörün altın kotasındaki fiyat farkı nedeniyle kan kaybettiğini dile getiren Yakın, "250 bin istihdamın üzerine 100 bin ilave istihdam alacağız" açıklamasını yaparak sektördeki büyümeye işaret etti. Mücevher sektöründe çalışanların asgari ücretin üzerinde maaş aldığını belirten Yakın, maaşların 40-50 bin liradan başladığını söyledi.

Yakın ayrıca, Maliye Bakanlığı’nın mücevher sektörünün sorunlarına kulak vermesi gerektiğini belirterek, sektörün Malezya, Dubai ve Suudi Arabistan pazarlarına doğru kayıp verdiğine dikkat çekti. "Teşvik beklemiyoruz, ancak altın kotası kalkmalı" diyen Yakın, Yunanistan’dan gelen üreticilerin Türkiye’de altını satarak fazladan 5 bin dolar kazandığını ifade etti.

"Türkiye üretimi çok iyi biliyor ve hızımız yüksek, önümüz açık"

Sektörün en büyük sorunlarından birinin altın esaslı muhasebe olduğunu belirten Yakın, "Kayıt altına girmek istiyoruz. Kazanmadığımız altının vergisi isteniyor, bir model geliştirilmeli" dedi. Üretim ihracatının yüzde 53, genel ihracatın ise yüzde 15 arttığını ifade eden Yakın, "Türkiye üretimi çok iyi biliyor ve hızımız yüksek, önümüz açık" diyerek sözlerini tamamladı.