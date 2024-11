MÜSİAD Başkanı Asmalı: 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında düzenlenen gala yemeği programı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Programda AA'nın da aralarında bulunduğu fuar sponsorlarına teşekkür plaketi takdim edildi. AA adına plaketi AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan aldı.

"Bizler Anadolu'nun kadim değerlerinden aldığımız güçle dünyaya açılan bir ülke olma misyonumuzu her zaman koruduk"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, programda yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın erdem, ahlak ve güvene dayalı bir iş dünyası modeli ortaya koyduğunu belirterek, "Bizler Anadolu'nun kadim değerlerinden aldığımız güçle dünyaya açılan bir ülke olma misyonumuzu her zaman koruduk. Bu hafta gerçekleştirdiğimiz 28. Uluslararası İş Forumu (IBF) ve devam eden gün 20. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarımız bu misyonun somut bir göstergesidir." diye konuştu.

IBF'de insani ve iktisadi anlamda göç konusunu ele aldıklarını anımsatan Asmalı, 26 Kasım'da açılan MÜSİAD EXPO devam ederken fuar kapsamında gerçekleştirilen programlara ilişkin bilgi verdi.

Asmalı, fuarda tekstil, makine, inşaat, gıda, enerji, savunma sanayisi ve ileri teknoloji ürünleri başta olmak üzere 24 farklı sektörden katılımcılarla bir araya geldiklerini belirtti.

"Fuarın sonunda 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz"

Fuar boyunca 650'den fazla alım heyetini eşleştirerek B2B görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Asmalı, "Fuarımızın bir başka özelliği uluslararası katılımın çok güçlü olması. Bu yıl 'Küresel Ticaret Burada' mottosuyla çıktığımız yolda tam 94 ülke katılımcıyı ve 300'den fazla yerli, yabancı firmayı ağırlıyoruz. Fuarımıza bu sene 20'den fazla ülkeden stantlı katılım gerçekleşti, ülke pavilyonları açıldı. Bu tablo MÜSİAD EXPO'muzun yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada bir marka haline geldiğini göstermektedir. İnşallah bu fuarın sonunda 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Yine bu fuarımızda birimlerimizi ve markalarımızı tanıttığımız MÜSİAD Vadisi'ni oluşturduk. Burada üyelerimize faizsiz borç desteği sağladığımız Karz-ı Hasen Sandığımıza ve Gazze'deki kardeşlerimize yardım amacıyla hat sanatı koleksiyonumuzdan oluşan müzayede tertip ettik." dedi.

"Yapılacak her reform geleceğimizi inşa etmenin de yeni bir adımı olacaktır"

Asmalı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz artık yalnızca bölgesel bir güç değil küresel bir aktör haline gelmiştir. Dünya ekonomisinde büyük bir mücadele yaşanırken bizler bu mücadeleden daha güçlü şekilde çıkıyor, inşallah krizleri de fırsata çeviriyoruz. Bugün MÜSİAD EXPO'da yaptığımız her iş yalnızca firmalarımızın değil, ülkemizin itibarına ve geleceğine olan yatırımdır." diye konuştu.

Fuarın Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının güvencesine açılan bir kapı olduğuna işaret eden Asmalı, "Ve o kapıyı bugün hep birlikte ardına kadar açıyoruz. Bu kapı ticaretin yanında aynı zamanda kardeşlik hukukuna ve barışa da açılıyor. Bugün burada bir araya gelirken dünya üzerindeki kardeşlik hukuku, adalet ve barışa olan özlemimizi bir kez daha haykırıyoruz. Bugün Gazze'de ve Lübnan’da yaşanan insanlık dramını ve oradaki kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmü konuşmazsak, sessiz kalırsak vebale girmiş oluruz. Katil İsrail devleti tarafından, Gazze'de bir yıldan fazladır başta çocuklar, kadınlar ve masum siviller olmak üzere yapılan katliamlar açıkça bir insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.

"Boykot ettiğimiz ürünlerin daha iyisini ve daha kalitesini üretip raflara koymak, biz iş adamlarının boynunun borcudur"

Asmalı, en iyi boykotun üretmek olduğunu belirterek, "Biz iş adamları olarak üretmek zorundayız. Hem de en iyisini ve en kalitelisini yapmak zorundayız. Bugün İHA ve SİHA ürettiğimiz için dışarıdan satın almak zorunda kalmıyoruz. Biz iş adamlarına bu konuda büyük görev düşüyor. Boykot ettiğimiz ürünlerin daha iyisini ve daha kalitesini üretip raflara koymak, biz iş adamlarının boynunun borcudur." dedi.

"Yeni bir anayasa yapmanın, bu ülkenin demokrasi tarihindeki en büyük adımlardan biri olacağına inanıyoruz"

Öncelikle 2025'in her alanda reformların gerçekleşeceği bir yıl olmasını dilediklerini ifade eden Asmalı, "Ekonomiden sanayiye, demokratik mekanizmalardan dış ticarete kadar yapılacak her reform geleceğimizi inşa etmenin de yeni bir adımı olacaktır. Bu noktada atılacak adımların en önemlisi de yeni anayasa çalışması olacaktır. Yeni bir anayasa yapmanın, bu ülkenin demokrasi tarihindeki en büyük adımlardan biri olacağına inanıyoruz. Güçler ayrılığı ilkesine dayanan, yargı bağımsızlığını güvence altına alan, her vatandaşın hakkını ve hukukunu koruyan, kapsayıcı ve uyumlu bir anayasa, bu milletin ortak iradesini yansıtacaktır. Çünkü bizler inanıyoruz ki yeni bir anayasa sadece hukuki bir metin değil, milletimizin kardeşlik ruhunun, birlik ve beraberliğinin de güçlü bir ifadesi olacaktır. Toplumumuzun tüm bileşenlerinin, her bir ferdinin bu sürece katkı sağlaması, ortaya çıkacak anayasanın herkesin anayasası olmasını sağlayacaktır. Bu ülkenin potansiyeline, insanına, adalet ve kardeşlik değerlerine yakışan bir anayasa, Türkiye'nin hak ettiği bir demokrasi seviyesi için kaçınılmazdır." diyerek sözlerini sürdürdü.

Programın ardından Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Kaplan, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, TRT İstanbul Bölge Müdürü İbrahim Bulut, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Türk Medya adına Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Sabah Gazetesi adına Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Yöneticisi Dila Kelleci, Kanguru Teknoloji İK adına Tekno Kanguru Kurucusu Sertaç Köksal, Azim Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, Fokus Plus Kurucu CEO'su Ahmed Yusuf'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından fotoğraf çekimi yapıldı. MÜSİAD EXPO'da yarın kapanış programı yapılacak.