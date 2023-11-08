New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 34.152,60 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artarak 4.378,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 artışla 13.639,86 puana yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,57'ye gerilemesiyle teknoloji hisseleri yükselişe geçti. Microsoft'un hisseleri yüzde 1,1, Apple'ın hisseleri yüzde 1,5 ve Amazon'un hisseleri yüzde 2,1 arttı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında yüzde 2'ye düşürmek için yetersiz olduğunu göstermesi durumunda daha fazla faiz artırımını desteklemeye açık olduğunu belirtti. Bowman yaşanan artışın, finansal koşulların sıkılaşmasına yol açtığını kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da tahvil faizlerinde son haftalarda görülen artışın, tahvil piyasası için bir "depremden" başka bir şey olmadığını aktardı. Waller, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 4,9'luk büyümesinin ise Fed'in bir sonraki politika hamlesini değerlendirirken izlenmesi gereken bir performansı olduğunu dile getirdi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise finansal koşulların enflasyonu düşürmek için yeterince sıkı olup olmadığını değerlendirmek için bankanın geçen haftaki toplantısında politika faizinin sabit tutulmasını desteklediğini, ancak mücadelenin henüz kazanılmadığını ifade etti.