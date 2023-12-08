New York borsası yükselişle kapandı

Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 36.117,38 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artarak 4.585,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 kazançla 14.339,99 puana yükseldi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasındaki soğumayı gösterirken bugün açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık veriler karışık sinyaller verdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Aralık ile biten haftada 220 bine yükseldi ancak artışa rağmen işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

"Gemini"yi tanıtan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisselerindeki yüzde 5'in üzerindeki yükseliş de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri de Meta, OpenAI ve Microsoft'un AMD'nin en yeni yapay zeka çipini kullanacaklarını açıklamasının ardından yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.