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Nisan ayında İstanbul’un tercihi: Meyvede çilek, sebzede domates

İBB Hal Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2025 yılı Nisan ayında Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine toplam 205 bin ton yaş meyve ve sebze giriş yaptı. İstanbul’da en çok tüketilen meyve çilek olurken, sebzeler arasında en fazla talep gören ürün ise domates oldu.

Haber Merkezi
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Nisan ayında İstanbul’un tercihi: Meyvede çilek, sebzede domates
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü baharın gelmesiyle birlikte Nisan ayı verilerini açıkladı. Nisan ayında, İstanbulluların yaş meyve ihtiyacını karşılamak üzere Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine toplam 60.727 ton meyve getirildi. Bu miktarın 44.264 tonu Bayrampaşa Hali'ne, 16.463 tonu ise Ataşehir Hali'ne ulaştı.

Aynı dönemde, şehre getirilen yaş sebze miktarı ise toplam 145.111 ton olarak gerçekleşti. Bayrampaşa Hali'ne 111.670 ton, Ataşehir Hali'ne ise 16.463 ton sebze girişi oldu.

İstanbulluların en çok tercih ettiği meyveler ve sebzeler

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte İstanbulluların en çok tercih ettiği meyveler arasında çilek 9.867 ton ile ilk sırada yer alırken; onu 9.330 ton ile elma, 8.773 ton ile muz, 7.498 ton ile portakal ve 7.365 ton ile limon takip etti. Sebze kategorisinde ise domates 37.474 ton ile listenin başında bulunurken, ardından 19.328 ton ile salatalık, 17.070 ton ile patates, 12.345 ton ile biber ve 9.462 ton ile soğan geldi.

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