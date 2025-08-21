  1. Ekonomim
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF), 2024 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayan 2 milyon 226 bin 269 hesapta unutulan 732,1 milyon lira aktarıldı.

Bankalarda unutulan 732 milyon TL TMSF'ye aktarıldı
1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi gereğince bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listeler şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve TMSF'nin internet sitesinde 4 ay müddetle ilan ediliyor.

Bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor.

Bu yıl itibarıyla, en son 2014'te işlem görmüş olan hesapların Fon'a devri gerçekleştirildi.

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran'a kadar aranmayan hesaplar TMSF'ye devredildi.

31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF'ye aktarılan hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira oldu.

Hesaplarda unutulan 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali, 19 bin 767,84 Kanada Doları, 714 bin 907,82 dolar tutarında altın ve diğer kalemlerle toplamda 732 milyon 80 bin 374,79 lira tutarında kıymet TMSF'ye aktarıldı.

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 2 milyon 226 bin 269 adet olarak kayıtlara geçti.

2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF'ye aktarılmıştı. 2024 yılında ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki kıymet TMSF'ye geçti.

