  Labubu çılgınlığı rekor getirecek: Satışlar yüzde 688 arttı
Peluş bir canavar oyuncağı olan Labubu, artık yalnızca bir koleksiyon ürünü değil; milyar dolarlık bir işin merkezine dönüşüyor. Yılın ilk altı ayında yaklaşık 670 milyon dolar gelir elde etti. Yıl sonunda 1 milyar dolarlık gelir beklentisi artıyor.

Peluş bir canavar oyuncağı olan Labubu, artık yalnızca bir koleksiyon ürünü değil; milyar dolarlık bir işin merkezine dönüşüyor.

Labubu'nun üreticisi Pop Mart, 2025'in ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin Monsters serisi, Labubu'nun da dahil olduğu oyuncaklardan, yılın ilk altı ayında yaklaşık 670 milyon dolar gelir elde etti.

Bu rakam, yıl sonunda 1 milyar doları aşma yolunda ilerliyor. Yıllık bazda yüzde 688'lik bir artış yakalayan satışlar, Barbie ve Hot Wheels gibi dev oyuncak markalarının satışlarını bile geride bıraktı.

Cnbc-e'de yer alan habere göre, Çin merkezli Pop Mart tarafından üretilen ve “kutu içeriği sürpriz" formatında satılan bu oyuncaklar, uluslararası popülaritesini BLACKPINK üyesi Lisa'nın koleksiyon tutkusunu açıklamasıyla kazandı.

Ardından Cher, Kim Kardashian, Paris Hilton, Marc Jacobs gibi ünlü isimler de Labubu oyuncaklarıyla görüntülendi. Oyuncaklar, çoğu zaman ünlülerin lüks çantalarının üzerinde anahtarlık olarak dikkat çekti.

Yaklaşık 10 yıllık geçmişe sahip, mitolojiden esinlenerek tasarlanan bu karakterler, bugünlerde adeta 2020'deki Telfar çantası kadar popüler bir aksesuar haline geldi. Üstelik onlara ulaşmak da en az o dönemki Telfar çantaları kadar zor.

