ORAN Kalkınma Ajansı, 11 milyar TL’lik yatırım başvurusu aldı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 2025 yılında başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projelerinin, yatırım büyüklüklerine göre sıralamasında Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Türkiye genelinde 26 Kalkınma Ajansı arasında üçüncü sırada yer aldı.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, bölgelerinden 43 başvuru aldıklarını ve bu başvurular ile gerçekleştirilmesi öngörülen toplam yatırım tutarının 11 milyar TL’yi bulduğunu, bunun da tüm kalkınma ajansları sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını açıkladı. Yunus Emre Şeker, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyet gösterdiğini, program kapsamında her bir il için dört öncelikli yatırım konusu belirlendiğini, Kayseri’de mobilya, elektrikli ev aletleri, sivil havacılık ürünleri ve enerji depolama teknolojilerinin belirlenen sektörler arasında yer aldığını belirtti. Kayseri’de, mobilya sektöründe ileri geri bağlantılı katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin (TDİ fermuar teknik tekstil nitelikli bağlantı elemanları vb) yanı sıra savunma sanayi ve yüksek teknoloji sektörleriyle ilişkili yatırımlarının da tercih edildiğini hatırlatan Yunus Emre Şeker, ayrıca, elektrikli ev aletleri, sivil havacılık ürünleri, İHA parçaları, sensör teknolojileri ve batarya teknolojileri gibi alanların da Kayseri’de teşvik edilen yatırım alanları arasında yer aldığını söyledi.

"Büyük şehirleri geride bıraktık"

Yunus Emre Şeker, 11 milyar TL tutarındaki yatırım çekerek özellikle liman şehirleri ve büyük şehirleri geride bıraktıklarını ifade ederek “Bu rakam gerçekten oldukça önemli. Yatırımların gerçekleşmesi halinde, yaklaşık 2006 yeni istihdam yaratılacak” dedi. Kayseri’nin Türkiye’de en çok yatırım başvurusu alan dördüncü il olduğunu ve bölgedeki yatırımcıların geleneksel sektörlerden yüksek teknolojiye kadar geniş bir yelpazede başvurular sunduklarını ifade eden Yunus Emre Şeker, bu başvurular arasında havacılık, sensör teknolojileri, batarya teknolojileri ve geleneksel mobilya sektörünün dönüştürülmesine yönelik yatırımların da yer aldığını ifade etti.

Yatırımcılar yeni alanlara yöneliyor

Yunus Emre Şeker, yatırımların sadece yerel yatırımcılar tarafından değil, il dışından gelen yeni müteşebbisler tarafından da gerçekleştirileceğini dikkat çekerek ayrıca, geleneksel üretim yöntemlerine dayalı çalışan yatırımcıların, bu program sayesinde savunma sanayi ve yüksek teknoloji gibi yeni alanlara yatırım yapma fırsatı bulduğunu ifade etti. Bu durumun, sanayinin dönüşümünü hızlandırma açısından önemli bir adım olduğunu belirten Şeker, programın yerel sanayiye sağladığı katkılara dikkat çekti.

Başvuruların ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından firmalara fizibilite raporları hazırlamaları için iki ay süre tanındığını belirten Şeker, “Bu süreçten sonra yatırımların 2026 yılı başında başlamasını bekliyoruz. Yatırımcılar, bu yatırımların yüzde 10-15’lik kısmını 2026’da gerçekleştirebilecekler ve üç yıl içinde projeyi tamamlamak zorunda olacaklar. Bu kısa vadeli taahhüt, yatırım projelerinin hızlı bir şekilde hayata geçmesini sağlayacak. Bölgeye büyük ekonomik katkılar sağlamayı ve sanayi dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyoruz. Yatırımcıların çeşitli sektörlerdeki iştahı, bölgedeki üretim yapısını dönüştürmeye ve yeni teknolojilere yönlendirmeye yönelik güçlü bir adım oldu” ifadelerini kullandı.

ORAN, dört yıllık üst planla bölgesel kalkınmaya önayak olacak

Bölgesel planlama faaliyetleriyle ilgili de bilgiler veren Yunus Emre Şeker: “2024 yılı sonunda bölge planlarımız ve bölgesel gelişim stratejimiz onaylandı. Bu kapsamda üç odağımız var. Birincisi imalat sanayinin dönüşümünü sağlamak üzere imalat sanayi dönüşüm sonuç odaklı programımız. Burada biz imalat sanayimizin özellikle yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve kurumsal dönüşüm gibi alanlarda yatırımlarını desteklemeyi öngörüyoruz. İkinci alanımız alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesi programı. Bu da deniz turizmi haricinde, yerel, tarihi, doğal güzellikleri ön plana çıkardığımız ya da onların tanıtım ve altyapı ihtiyaçlarını karşıladığımız sonuç odaklı bir program. Üçüncü ve yine en önemli programlarımızdan biri ise kırsalda yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi sonuç odaklı programı.

Yani 4 yıllık bir üst planlamamız var. Üç ilimizin valileri, belediye başkanları ticaret sanayi odaları başkanları ile meclis başkanlarından oluşan yönetimimizin iş birliğiyle bölgemizin gelişimine ön ayak olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.