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Organik arıcılık yapanlara destek ödemesi yapılacak

Organik arı yetiştiricilerine kovan başına 50 lira destek ödemesi yapılacak.

Haber Merkezi
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Organik arıcılık yapanlara destek ödemesi yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi kapsamındaki ödemeler için şartlar, başvuru yöntemi ile başvuru ve ödeme süreleri belirlendi.

Destek ödemesinden nasıl yararlanılır?

Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler 20 Aralık 2024 mesai bitimine kadar gerekli belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde (OTBİS) kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak.

Yetiştiriciler, kayıtlı oldukları il veya ilçe dışında bulunuyorlarsa başvurularını bulundukları il ve ilçe müdürlüklerine yapabilecek.

Organik arıcılık yapan yetiştiriciler kovan tespitlerini, 31 Aralık 2024 tarihine kadar dilekçe verdiği il ve ilçe müdürlüğüne yaptıracak.

Destekleme ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 50 lira ödeme yapılacak.

Öte yandan, 24 Ekim 2023 tarihli aynı başlıklı tebliğ yürürlükten kaldırılırken, söz konusu tebliğ hükümlerine göre yürütülen iş ve işlemler anılan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

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