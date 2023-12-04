Otomotiv satışları rekor kırdı: Togg, Tesla'yı geçti

Pazar on aydır devam eden rekor serisinin ardından kasım ayında tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre Kasım ayında otomobil satışları yüzde 54.4 artışla 91,424 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2.3 artışla 23,616 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 60.8 artışla 1.07 milyon adet oldu. Satışlar yılın tamamlanmasına bir ay kala 1 milyonu aşarak yıllık satışların rekor kıracağını garanti etti.

Yılın 11 aylık döneminde otomobil satışları yüzde 66.2 artarak 840,925 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 43.7 artarak 233,057 adet oldu.

Togg satışları Tesla'yı geçti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, kasım ayında Togg'un aylık teslimatı 4 bin 401 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Tesla'nın aylık teslimatı 900 oldu.

2023 satışlarına bakıldığında ise Togg'un teslimatları 13 bin 572 olurken, Tesla satışları ise 11 bin 600 olarak kaydedildi.

Kasım'da BYD teslimatları 552 adet ile başladı. Bir diğer elektrikli marka olan Skywell'in 2023 birikimli satışları ise 2 bin 541 olarak gerçekleşti.