ÖTV artışı zam olarak yansıyacak

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak-Haziran dönemi Yİ-ÜFE değişim oranını yüzde 19,49 olarak açıklamasının ardından, içki, sigara ve akaryakıttan alan ÖTV de, bu oranda artırıldı. Yeni ÖTV tutarlarıyla birlikte, EKONOMİ’nin yaptığı hesaplamalara göre; sigara fiyatlarına en az 5 lira, 1 litrelik rakıya 110 lira, akaryakıt ürünlerine ise litre başına yaklaşık 2 lira fiyat artışı yapılacak.

70 liralık sigara en az 5 lira artacak

Yüzde 19,49’luk ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,4249 liralık asgari maktu vergi 27 kuruş artarak 1 lira 70 kuruşa yükseldi. 1 paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı ise 28,49 liradan 34,05 liraya çıktı. Asgari maktu vergi tutarı, satış fiyatı ne olursa olsun paket başına alınan vergi miktarını gösteriyor. Ancak piyasada satılan sigaraların yaklaşık yüzde 99’u asgari maktu vergi tutarının üzerinde vergiye tabi olacak şekilde fiyatlandırılıyor.

Sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 4 lira 80 kuruştan, 5 lira 75 kuruşa yükseldi. Başka bir ifade ile 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 1 lira civarında artmış oldu. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 5 lira olarak yansıtması bekleniyor.

Vergi oranları değişti, çarpan etkisi düşürüldü

Sigaradan alınan vergi oranı yılbaşında yapılan düzenlemeyle yüzde 63’ten yüzde 57’ye düşürülmüştü. Aynı kararda maktu vergide ise yüksek artışa gidilmişti. Bu düzenleme yapılmadan önce sigara maliyetlerindeki (tütün, enerji, işçilik vs) 1 liralık artışın satış fiyatına olan etkisi 7.5 lira seviyesindeydi. Çarpan etkisi şimdi her 1 liralık artış için 5.2 lira olarak hesaplanıyor.

1 litre rakı 1200 liraya yaklaştı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) alkollü içkilerden alınan ÖTV’yi (asgari maktu vergi tutarı) III sayılı listede açıklıyor. Bu listenin rakı bölümündeki ÖTV tutarı, saf alkolün ÖTV’si. Söz konusu tutar litre başına 1062,6209 lira düzeyindeydi. Bu tutar, yüzde 19,49 artırılarak 1269,72 liraya çıkarıldı. Böylece yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV ise 478,13 liradan 571.37 liraya yükseldi. Litrelik rakıda vergisiz satış fiyatı yaklaşık 417 lira seviyesinde. Bunun üzerine 571.37 liralık asgari maktu verginin eklenmesiyle KDV öncesi fiyat 989.07 lira oluyor. Yüzde 20’lik KDV’nin eklenmesiyle ise 1 litrelik rakının satış fiyatı 1186 lirayı aşacak. Ancak içki üreticilerinin, diğer maliyet artışlarıyla birlikte bunun daha üzerinde bir satış fiyatı belirlemesi bekleniyor.

Litrede 2 liraya yakın artış

TÜİK’in 6 aylık Yİ-ÜFE’yi yüzde 19,49 artırmasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV tutarlarında da bu oranda artış yapıldı. EKONOMİ gazetesinin hesaplarına göre söz konusu artışlarla birlikte akaryakıt fiyatlarında 2 lira civarında zam bekleniyor. Buna göre kurşunsuz benzinden alınan ÖTV 1,84 lira ile 1,93 lira arasında artarken, mazotun ÖTV’sindeki artış 1,93 lira oldu. LPG maliyetindeki artış ise 68 kuruş olarak hesaplandı.