Oyun şirketlerinin gözü Türkiye'de: İlk sırada ABD ve İngiltere var

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin uluslararası oyun sektöründe söz sahibi olmaya başladığını söyledi.

Sektörde uluslararası yatırımcıların stratejik ve finansal olarak iki yaklaşımının öne çıktığına işaret eden Dağlıoğlu, "stratejik yatırımcılar" olarak nitelendirilen oyun şirketlerinin kendi gamlarını geliştirmek, yeni müşteri kitlelerine hitap edebilmek için rakiplerini satın alarak büyümeyi tercih ettiğini, "finansal yatırımcılar"ın ise "girişim sermayesi fonu" olarak da adlandırılan "venture capital" fonları olduğunu anlattı. Dağlıoğlu, girişim sermayesi fonlarının büyüme potansiyeli olan başarılı girişimlere kar amaçlı olarak kısa süreliğine yatırım yaptığını dile getirdi.

Türkiye'nin ilk "unicorn"u (değerlemesi 1 milyar doları geçen teknoloji girişim) olan Peak Games'i ABD'li oyun şirketi Zynga'nın 1,8 milyar dolara satın aldığını anımsatan Dağlıoğlu, bunun stratejik yatırım olarak dikkati çektiğini vurguladı.

İstanbul, 366 milyon dolarlık yatırımla ikinci

Unicorn olan bir diğer oyun stüdyosu Dream Games'e bugüne kadar finansal yatırımcılar tarafından yatırım yapıldığını belirten Dağlıoğlu, şöyle konuştu: "Venture capital olarak adlandırılan bu fonlar Dream Games'in hissesini satın alarak ortak oldu. Şirket büyüdükten sonra hisselerini daha yüksek bir fiyattan satarak kar elde edilmesi amaçlanıyor. İstanbul oyun girişimleri açısından önemli kentlerden biri olarak sivriliyor. İstanbul, 2022'de Avrupa'da oyun girişimlerine en çok yatırım yapılan şehirler arasında Londra'nın ardından ikinci sırada yer aldı. 2022'de Londra 60 işlemde 705 milyon dolarla birinci sırada yer alırken, İstanbul 21 işlemde 366 milyon dolarlık yatırımla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki Paris, 16 işlemde 154 milyon dolarlık yatırım aldı."

Dağlıoğlu, uluslararası oyun sektöründe Türkiye'ye yatırım yapan ülkelere değinerek, "Gerek stratejik gerekse finansal yatırımcılar açısından bakıldığında, ülkemize en çok yatırım yapan ülkeler arasında ilk iki sırayı ABD ve İngiltere alıyor. Bu iki ülkeyi Avrupa'da Almanya ve Fransa takip ediyor. Genel anlamda da Avrupa'da İskandinav ülkeleri, Asya'da Güney Kore, Singapur ve Japonya bu alanda yatırım yapma potansiyeline sahip diğer ülkeler arasında yer alıyor."

"Başarı hikayeleri sektörün gelişmesine katkı sağlıyor"

Birçok sektörde olduğu gibi mevcut başarı hikayelerinin sektörün gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Dağlıoğlu, Peak Games'in Zynga'ya satılmasının sektörün gelişmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi. Dağlıoğlu, "Startups.Watch" verilerine göre, bugüne kadar Peak Games'ten ayrılan 80 çalışan tarafından 28 oyun şirketi ve toplam 65 girişim hayata geçirildiği bilgisini vererek, "Yeni kurulan oyun girişimlerinden Dream Games de 2021'de aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak 'unicorn' oldu. Dream Games'in geliştirdiği 'Royal Match', 82,6 milyon dolarla dünyada en yüksek gelire sahip oyun. Bu oyun, 76,1 milyon dolarlık geliriyle dünyada en çok indirilen oyunlar arasında ilk sırada olan ve 10 yıldır bu pozisyonunu koruyan Candy Crush Saga'yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti." diye konuştu.

Dağlıoğlu, oyun ve uygulama geliştiren girişimlere yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Teknopark Destekleri", Ticaret Bakanlığının da "Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve Bilişimin Yıldızları" programlarını yürüttüğünü kaydetti.