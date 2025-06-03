Ozan Bingöl hesapladı: Akaryakıt, alkol ve sigaraya otomatik zam!

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, “Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde karar alınıp Resmî Gazetede yayımlanmazsa 3 Temmuz 2025 tarihi itibariyle akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde otomatik ÖTV artışı olacak” derken, bu zamların ne kadar olacağını da hesapladı.

Temmuz 2023’te alınan bir kararla daha öncesinde alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde yapılan altı aylık otomatik artış akaryakıt ürünlerinde de yapılmaya başlandı.

Bingöl, Temmuz 2025’te açıklanacak olan haziran ayı Yİ-ÜFE rakamları sonrasında akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki maktu ÖTV ve KDV artış oranlarını hesapladı.

Aksi bir karar alınmaz ise 3 Temmuz tarihinde akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarları en iyimser tahmin ile %12,92 artacaktır. Örneğin Haziran ayı ÜFE artışı %1 bile olsa; benzinde 2 lira 2 kuruş, motorinde 1 lira 89 kuruş ÖTV+KDV artışı olacaktır.… — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) June 3, 2025

“Otomatik ÖTV” zammı pompaya kaç TL olarak yansıyacak?

Bingöl’ün hesaplamasına göre, haziran ayında Yİ-ÜFE artışının yüzde 1 olması halinde benzin, motorin, LPG’de maktu ÖTV artış oranı yüzde 14,05 olurken, ÖTV artışı üzerinden yüzde 20 KDV ile hesaplandığında, benzine 2,2 TL, motorine 1,89 TL ve LPG’ye 1,55 TL otomatik zam gelecek.

Yİ-ÜFE’nin aylık yüzde 2 artması halinde; benzin fiyatı pompada 2,38 TL, motorin fiyatı 2,05 TL ve LPG de 1,68 TL artacak.

Alkol ve tütün ürünlerine zam ne kadar yansıyacak?

Alkol ve tütün ürünleri de altı ayda bir otomatik ÖTV zammına tabi olurken, bu ürünler için belirlenmiş maktu ÖTV tutarları aksi bir karar alınmadığı sürece, Haziran 2025’te aylık Yİ-ÜFE oranının yüzde 1 olması halinde yüzde 14,05 oranında artacak.

Buna göre; bir litre rakıda 1.365,72 TL olan ÖTV, 191,88 TL artacak.