Özel ve Bahçeli, emekli aylıklarında hemfikir oldu!

CANAN SAKARYA

En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çıkarmak için gerekli olan kaynağın 650 milyar lira olduğunu söyleyen Özel, “‘Böyle bir paramız yok’ diyorlar. Bütçede bir kalem; 768 milyar lira var. Adı ne biliyor musunuz? Vazgeçilen vergi gelirleri. Yani kazanmış, kâr etmiş, vergi ödeyecek; o vergiyi ödemesin diye 768 milyar kaynak buraya koydular ama emeklinin 650 milyar lirasına şimdi para yok diyecekler” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye ve Halep’te yaşanan çatışmaları değerlendirdiği TBMM Grup toplantısında “SDG/YPG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. PKK’nın örgütsel varlığı feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. Bu terör örgütünün uzantısı olan SDG/YPG’nin de akıbeti aynı olmalıdır” dedi. Bahçeli, “Özellikle Mazlum Abdi isimli terörist siyonizmin yandaşıdır, İsrail’in kuklasıdır, PKK’nın kurucu önderliğine saygısız ve sadakatsizdir” diye konuştu. DEM Parti’yi eleştiren Bahçeli, “DEM Parti yetkililerinin ‘Türkiye’yi uyarıyoruz’ diyerek başlayan söz ve açıklamaları, SDG/YPG’yi aklama ve arkalama niyetleri hakikaten çok üzücü ve sorunlu bir dildir” diye konuştu.

Bahçeli, en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 5 milyon emekli için, “Durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onları sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız” dedi. Bahçeli, Trump’ı eleştirerek, “Osmanlı İmparatorluğu’na hasta adam yaftası vurmuşlardı. Bugünün dünyasında gerçek hasta adam Amerika Birleşik Devletleri’dir. İçeriden çürümüş, insan kalitesini yitirmiş olan ABD’nin kristal vazo gibi 50 parçaya ayrılacağı günler emin olunuz uzak değildir” dedi.