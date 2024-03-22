Pamuk üreticilerine 1,6 milyon lira mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak

Şanlıurfa’da temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pamuk üreticilerine verilen destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Şanlıurfa'nın pamuk üretiminde Türkiye'nin öncü şehri olduğunu belirten Yumaklı, “Biliyorum Şanlıurfa'da beklenen bir konu pamuk üreticilerimize destek konusu. Bugün pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteği ödemesi olarak 1,6 milyar liralık bir ödeme yapmış olacağız inşallah, hesaplara geçmiş olacak. Bu da hayırlı uğurlu olsun.” dedi.