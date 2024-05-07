Pasha Bank, ilk çeyrekte yüzde 63 büyüdü

PASHA Bank, 2024’ün ilk çeyrek finansallarını açıkladı. Buna göre PASHA Bank, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 63 büyüme performansı gösterdi. Öz kaynağını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 oranında artıran PASHA Bank, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de ilk ve tek olarak müşterisi olmayan nitelikli yatırımcıların Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına katılabilecekleri dijital bir kanal oluşturarak, yatırımcıların kullanımına açtı.

PASHA Bank, 9 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en güçlü yatırım bankaları arasına adını yazdırdı. 2023 yılını 9,9 milyar TL aktif büyüklük ve 5,6 milyar TL nakit kredi büyüklüğü ile kapatan PASHA Bank, 2024 yılının ilk çeyreğinde de başarısını sürdürdü. Buna göre PASHA Bank, aktif büyüklüğünü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 63, öz kaynağını yüzde 65, nakdi kredi büyüklüğünü yüzde 55 oranında artırdı. Alternatif yatırım aracı VDMK ile 2020 yılından bugüne kadar reel sektöre toplamda 2,5 milyar TL’ye ulaşan bir kaynak sağladı. Reel sektöre kaynak sağlamayı sürdürmekte olan PASHA Bank, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de ilk kez, müşterisi olmayan nitelikli yatırımcıların web sitesi aracılığıyla ihraca katılabilecekleri dijital bir kanal oluşturdu.