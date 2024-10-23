Petrol Ofisi Ceo’su Abbasoğlu: Tüm BP istasyonlarını iki sene içinde Petrol Ofisi'ne dönüştüreceğiz

Petrol Ofisinin BP Petrolleri ve BP Turkey'i devralmasına ilişkin Petrol Ofisi Grubu Grup Ceo’su Mehmet Abbasoğlu CNBC-e'ye kritik açıklamalarda bulundu.

“BP satın alımının Petrol Ofisi açısından çok önemli stratejik sebepleri var”

Rekabet Kurulu’nun 19 Eylül’de onayını verdiği 12 bin 500’e yakın akaryakıt, 10 bin 500’e yakın otogaz ve LPG bayisini kapsayan Petrol Ofisi’nin birleşmesi ve BP’yi devralmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Mehmet Abbasoğlu, “BP satın alımının Petrol Ofisi açısından çok önemli stratejik sebepleri var. Neticede emtia işiyle uğraştığınız zaman ölçek ekonomisi sizin olmazsa olmazınız oluyor. Hem ciro sinerjileri hem de maliyet sinerjileri açısından ne kadar büyük olursanız o kadar tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Birleşme bu açıdan çok önemli. Aynı zamanda Petrol Ofisinin yerleşkesi, kılcallığı Türkiye satında çok yaygın ama BP’nin de büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehir merkezlerinde lokasyonları çok aktif. Dolayısıyla bize çok uyan bir birleşme şeklinde gerçekleşti” dedi.

“Tüm BP istasyonları Petrol Ofisi'ne dönüşecek”

BP birleşmesinin zamanlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abbasoğlu, tüm BP istasyonlarını iki sene içinde Petrol Ofisi'ne dönüştüreceklerini söyledi. Abbasoğlu, “Aslında biz kendimizi akaryakıt dağıtım şirketi olarak tanımlamıyoruz. Enerji alt yapı şirketi olarak konumluyoruz. Özellikle BP’nin de Ataş rafinerisi olsun Ambarlı olsun alt yapısı bizim için çok önemliydi. İstasyonlar bizim de büyümek istediğimiz bir alan. Dolayısyla BP birleşmesinin zamanlaması çok doğru. Tabi ki bir konsolidasyon olacak. Bahsedilen istasyon sayıları bekli biraz azalacak. Biz bütün BP istasyonlarını 2 sene içinde Petrol Ofisi’ne dönüştüreceğiz. Bu tabi kontrat sürelerinin bitimiyle eş güdümlü olacak. Hem de bazı lokasyonların ivedilikle dönüşümüyle gerçekleştirilecek. Birtakım kıstaslarımız var. Bazı istasyonlar ardışıklık nedeniyle elinime edilecek. Hedefimiz bizim bunun minimum sayıda tutulması. Bizim düzenleyici kurumlarımıza verdiğimiz mükellefiyetler var” diye konuştu.

Jeopolitik riskler petrol fiyatlarını nasıl etkiler?

Petrol fiyatları ve arz talep ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Abbasoğlu, “Emtia fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler var. Emtia fiyatlarındaki seviyeler makro riskler yüzünden bu seviyelerde bulunuyor. Gelecek sene aşağı inecektir. Dizelden benzine geçişin devam edeceğini düşünüyorum. Akaryakıt tarafında tedarik açısından bizim tarafımızdan pek bir sıkıntı olmayacak. Hem Orta Doğu hem de Rus tarafında tedarik açısından avantajlı konumdayız. ABD seçimleri ve Çin’in tercihleri bizi olumsuz etkilemez. Önümüzdeki yıl tedarik zincirinde olumsuzluk görmeyeceğimize inanıyorum. LNG tedariki tarafında çeşitlendirme önemli seviyede devam ediyor” ifadelerini kullandı.