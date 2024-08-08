Prof. Dr. Hakan Kara'nın dikkat çektiği harcamalardaki azalış
Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB Enflasyon Raporu sunumundaki harcama grafiğini paylaştı.
Merkez Bankası, 2024 yılı 3. Enflasyon Raporu’nu yayımladı ve sundu. Raporun sunumunda ve soru cevap kısmında TCMB Başkanı Fatih Karahan, talepteki soğumaya işaret etmişti.
Rapor içindeki “sıkılaştırma sonrası kartlı harcamalar” grafiğine de Prof. Dr. Hakan Kara dikkat çekerken, Karahan’ın göstergelerdeki soğuma söylemi de teyit edildi.
Grafikte vatandaşın kartlı ödemelerinde zorunlu harcamalarda artış görülürken, ihtiyari harcamaların ise gerilediği görüldü.
Kara, paylaşımında “Vatandaş zorunlu harcamaları dışında tüketmeyi bırakmış” derken grafiğini de şu şekilde paylaştı: