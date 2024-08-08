Son dakika... Enflasyon Raporu açıklanıyor
Son dakika haberi... TCMB Başkanı Karahan, 2024 yılının üçüncü Enflasyon Raporu'nu sunuyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Enflasyon Raporu 2024-III' sunumunu gerçekleştiriyor.
TCMB Başkanı Karahan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Dezenflasyon süreci öngördüğümüz şekilde başladı. Makro göstergeler bu süreçle uyumlu ilerliyor. Yurt içi talep ikinci çeyrekten bu yana azalmakta. Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz.
Cari açıkta düşüş sürüyor.
Para politikasında kararlı duruşumuz değişmedi
Bir önceki rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz.
Sıkı para politikası duruşumuz sonucunda kredi büyümesindeki yavaşlama son dönemde belirginleşti.
İç talepte normalleşme devam ediyor
Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepte normalleşmenin devamına işaret ediyor. Kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satışları iç talepte yavaşlamayı teyit ediyor.
Arz koşulları talepteki görünümle uyumlu.
Üretimdeki azalışın sanayi üretim endeksinin ima ettiği kadar derin olmadığını öngörüyoruz