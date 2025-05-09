Uşak’ta kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine kadınlarla yön veriliyor

Geçtiğimiz yıllarda İzmir-Efemçukuru ve Uşak-Kışladağ bölgelerinde başarıyla uygulanan proje, bu yıl ikinci fazıyla Uşak’taki kadın kooperatiflerinin güçlü katılımıyla yeniden hayata geçirildi. Şimdiye kadarüç kooperatife ve 200’ü aşkın kadının yaşamına dokunan proje, girişimcilik potansiyelini ortaya çıkararak kadınları ekonomik ve sosyal anlamda güçlendirmeyi hedefliyor.Kadınlar için eğitim, dayanışma ve fırsat dolu bir yolculuğun kapılarını aralayan proje, kendi imkanlarıyla üretim yapan/yapmak isteyen girişimci adaylarının ekonomik, sosyal ve dijital alanda güçlenebilmeleri için alanında uzman kişiler tarafından eğitim almalarına olanak tanıyor.

“Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar” projesi, kırsalda yaşayan kadınların bilgiye, teknolojiye ve pazara erişimini artırarak hem kendi hayatlarında hem de yaşadıkları bölgelerde kalıcı bir dönüşüm yaratmalarına imkan sağlıyor.Proje, kadınları üretim süreçlerinin merkezine alarak sürdürülebilir kalkınmayı yerelden başlatıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim programında e-ticaretten markalaşmaya, kooperatifçilikte teşvik ve hibelerden finansal planlamaya kadar geniş bir içerikle Uşaklı kadın girişimcilere yol haritası sunuldu. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde kadınlar, sadece yeni beceriler edinmekle kalmayıp aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfederek yerel kalkınmanın aktörleri haline gelebilecek.

Projenin ikinci fazında, farklı şehirlerden gelen kadın kooperatifleri temsilcileri, girişimciler ve uzmanlar bir araya gelerek deneyim ve bilgi paylaşımında bulundu. Bu yönüyle proje yalnızca eğitim değil, aynı zamanda bir dayanışma ağı olarak da kırsalda kadının gücünü de büyütebilecek.

“Kadınlarımızın kendi emekleriyle gerçekleştirdiği üretime destek olmaya çalışıyoruz"

TÜPRAG Kışladağ Altın Madeni Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ünal, açılış konuşmasında, sosyal sorumluluk anlayışlarının merkezinde kadınların yer aldığını belirtti. Ünal, “Kadınlarımızın kendi emekleriyle gerçekleştirdiği üretime destek olmaya çalışıyoruz. Ekonomik hayata atılmalarını, yerel ürünlerini tanıtmalarını, farklı pazarlara açılmalarını ve güçlenmelerini önemsiyoruz. Bizim altınımız kadınlarımız” dedi.

Şirket olarak sadece üretimde değil, istihdamda da kadınların varlığını artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Ünal, Türkiye’nin ilk kaya kamyonu kadın operatörlerini yetiştirdiklerini, İzmir’de arıcılık, Uşak’ta ise coğrafi işaretli ürünlerin üretimi gibi faaliyetlerde kadınları desteklediklerini ifade etti. Ünal, “Sadece madenin dışında değil içeride çalışan profilimizi de kadın ağırlıklı oluşturmaya gayret ediyoruz. Erkek egemen olan madencilik sektöründe bu konuya öncülük ederek her yıl kadın çalışan oranımızda yüzde 10’luk artışlar sağlamaya çalışıyoruz.Çünkü kadınlarımız güçlü olursa aile detoplum da güçlü olur. Çocuklarımızı yetiştirenler kadınlarımız, dolayısıyla güçlü bireyler olmalarını istiyoruz. Ekonomik olarak ne kadar güçlü hissettirebilirsek çevrelerini güçlendirmelerini o kadar sağlamış oluruz” dedi.

"Kadınlarımıza dijital pazarlamadan duygusal dayanıklılığa kadar birçok eğitim sunabiliyoruz"

Kadın Dostu Markalar Platformu Kurucu Başkanı Nazlı Demirel ise programda yaptığı konuşmada, “Platform bünyesinde kadın girişim akademisini kurduk, böylelikle kadınlarımıza dijital pazarlamadan duygusal dayanıklılığa kadar birçok eğitim sunabiliyoruz. Bugün burada ilham veren başarı hikayelerini paylaştık, rol model buluşması gerçekleştirdik” diyerek, bu çalışmanın kadınlar için yalnızca bir proje değil, geleceğe uzanan bir yol haritası olduğunu vurguladı.

Kadın Kooperatifleri Gelişim Akademisi bünyesindeki eğitimlerle, alanında uzman isimlerin katkısıyla katılımcılara hem teknik bilgi hem de ilham dolu deneyimler edindi.

KDM Akademi Direktörü Buket Güngen, “Birlikte Güçlenmek” başlıklı sunumunda kadın kooperatiflerinin kalkınmadaki belirleyici rolüne dikkat çekerken, Yıldırım Belediyesi’nden Ebru Yüksel ise kooperatif yönetimi, bütçeleme, devlet teşviklerine erişim ve etkili proje yazımı konularında kapsamlı bilgiler aktararak katılımcı kooperatifleri iş birliğine ve güç birliğine davet etti.

Programın ilham dolu bölümlerinden biri olan “Başarı Hikayeleri” oturumunda ise kadın girişimci Hava Çandar, yaşadığı zorluklara rağmen başarıya nasıl ulaştığını anlatarak katılımcılara örnek oldu. Program, sertifika töreniyle tamamlandı. Kadınlara bilgiyle donanma, dayanışma içinde büyüme ve ekonomik hayata güçlü bir giriş yapma imkânı sunan bu süreç, yerelde kalkınmanın sürdürülebilirliğini kadınların elleriyle inşa etmeye devam ediyor.