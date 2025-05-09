Havacılık Eğitim Fuarı IFTE 2025 kapılarını ziyaretçilere açtı

Atatürk Havalimanı C Terminali’nde düzenlenen ve 11 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek fuar, havayolu şirketlerinin uçak siparişlerinin arttığı bir dönemde ihtiyaç duyulan kalifiye insan kaynağı ihtiyacına çözüm sunuyor.

Fuara 70'den fazla şirket katılacak

Başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 70'in üzerinden şirketin katılım sağladığı fuar kapsamında düzenlenen paneller, kariyer buluşmaları ve sektörel değerlendirme oturumları kariyerine gökyüzünde başlamak isteyenler gençlere rehberlik edecek.

Sektör profesyonelleri ile havacılık meraklıları bir araya gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere THY, Pegasus, SunExpress gibi önde gelen havayolu şirketleri olmak üzere yerli ve yabancı uçuş okulları, üniversiteler, tip eğitim organizasyonları, simülatör eğitim firmalarının yer aldığı fuar sektör profesyonelleri, havacılık meraklıları ve yenilikçi teknolojilere ilgi duyanları da buluşturuyor.

Türkiye'de bir ilk

İtalyan uçak üreticisi Blackshape ise Türkiye pazarına ilk adımını IFTE ile atıyor. Şirketin eğitim ve genel maksatlı kullanıma yönelik geliştirdiği Gabriel BK160-200 modeli, fuar kapsamında Türkiye’de ilk kez tanıtıyor.

Fuar katılımcılara simülatör deneyimi sunacak

Her yıl olduğu gibi bu yılki fuarda, katılımcılar için en dikkat çekici alanlardan biri yine uçuş simülatörleri olacak.

Havayolu şirketleri ve eğitim kurumları, pilot adaylarına gerçek uçuş deneyimine en yakın ortamı sunacak simülatörlerle birebir eğitim imkanı tanıyacak.

Fuara katılım her yıl artıyor

Alfa Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Herdem, fuara verdikleri destek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) teşekkür ederek “Bu yıl 7. düzenlenen IFTE 2025 sektörü geleceğini havacılıkta gören gençlerle buluşturuyor. Bu yıl fuarımızı daha da büyüttük. Katılım arttı. Sektörün verdiği destek daha da arttı. Üç gün sürecek fuarımıza yoğun ilgi var. Uçuş okulları, üniversiteler hava yolu şirketleri bir arada. Fuar Türkiye’nin yetişmiş işgücü ihtiyacına önemli bir potansiyele dikkat çekiyor ”dedi

Fuara katılım ücretsiz

Katılımın ücretsiz olduğu fuara Yenikapi-Atatürk Havalimanı metro hattı ile ulaşabilecek. Ayrıca havalimanı otoparkı da fuar boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek.