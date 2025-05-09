Sektörün Geleceği Sürdürülebilirlikte: 5. İstcookFest başlıyor

Her yıl büyüyen yapısı, artan katılımcı sayısı ve zengin içeriğiyle dikkat çeken İstcookFest, bu yıl da dolu dolu bir programla düzenleniyor. Lezzetin, bilginin ve deneyimin merkezi olacak etkinlikte workshoplar, paneller ve tadım alanları yer alacak. Özel reçetelerin sunulduğu etkinlikler de festivalde ziyaretçileri bekliyor. İstcookFest kapsamında düzenlenecek “Anadolu’dan Yemek Yarışması” ile yerel ürünler ön plana çıkacak. Ayrıca AGAFED’in 19. yılı da bir ödül töreniyle kutlanacak. Festival, katılımcılara gastronominin çok boyutlu dünyasını deneyimleme fırsatı sunacak.

İstcookFest’e gastronomi öğrencilerinden şeflere, eğitmenlerden satın alma yöneticilerine, restoran yöneticilerinden üreticilere, gazetecilerden influencerlara kadar geniş bir katılımcı kitlesinin eşlik etmesi bekleniyor. Etkinlik yalnızca bir buluşma noktası değil; aynı zamanda Türkiye gastronomisinin bilgi, vizyon ve üretim temelli geleceğini tartışma zemini yaratacak güçlü bir platform olmayı hedefliyor.

Mutfağın geleceği için sürdürülebilirlik teması

Bu yılın teması “Gelecek İçin Sürdürülebilir Mutfaklar”. Tema; gastronomi sektöründeki dönüşüm ihtiyacına ve sorumluluk alanlarına dikkat çekiyor. Festival boyunca; yerel üreticilerle kurulan bağlardan atıksız mutfaklara, kaynak kullanımından gıda israfının önlenmesine kadar birçok konu ele alınacak. Bu konular hem uygulamalı etkinliklerle hem de fikir paylaşımlarıyla işlenecek. Şefler, konu uzmanları, marka sözcüleri ve akademisyenler sürdürülebilirliğe bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarak görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

"5. İstcookFest ile gastronomi sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmekten dolayı çok mutluyuz"

Avrasya Gastronomive Aşçılar Federasyonu (AGAFED) Genel Başkanı Ahmet Karaman, festivalle ilgili yaptığı açıklamada:

“AGAFED olarak 5. İstcookFest ile gastronomi sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu platform tüm paydaşların kendi alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip edebileceği, sektör markalarının yeni ürün ve hizmetlerini doğru şekilde tanıtabileceği, sektör profesyonellerinin tüm bunları deneyimleyeceği inovatif bir alan. Multidisipliner konuşmacıların yer alacağı paneller, sektörümüzün önemli konu başlıklarına farklı yaklaşımlar ve açılımlar getirerek çözümler geliştirebileceği İstcookFest, dünyadaki trendler ve yenilikleri içeren workshopları ve deneyim alanlarıyla da tüm katılımcılara ilham olacak bir organizasyon” dedi.

Bu yıl Maltepe Park’ın ev sahipliğinde Dude Table iş birliğiyle 5.’si düzenlenecek İstcookFest’tegerçekleşecek 12 panelde; Türk mutfak kültüründeki sürdürebilirlik anlayışından geleceğin menü ve tatlı trendlerine,coğrafi işaretli ve yerel ürün kullanımının öneminden gastronominin ekonomideki yerinekadar çok geniş bir alanda konu başlıkları ele alınacak.

Sektör profesyonelleri, gastronomi sektörüne ürün ve hizmet üreten markaların CEO ve CMO’ları ve ülkenin en önemli işletmelerinin şefleri ve gastronomi basının yer alacağı İstcookFest, sadece gastronomi dünyasını değil, aynı zamanda geleceğe dair sürdürülebilir yaşam pratiklerini, üretim ilişkilerini ve kültürel etkileşimleri de merkeze alarak tüm sektöre ilham vermeye hazırlanıyor.