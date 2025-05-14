ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz: 2025 geri dönüş yılı olacak

Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2024 yılının ihracat şampiyonlarını açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen 7. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Abdulhamit Akçay ile birlik üyesi firmalar katılım gösterdi.

Mustafa Gültepe: Konjonktürel gelişmeleri fırsata dönüştürmek istiyoruz

Türkiye’nin 2024 yılında 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Bu yıl için 280 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. İlk 4 ayda yüzde 4 artışla 86,2 milyar dolara ulaştık. Son 12 ayda ise 265 milyar doları yakaladık. Bu sonuçla tarihimizdeki en yüksek 12 aylık ihracat değerine ulaşmış bulunuyoruz. Ancak hedefimizi düşündüğümüzde, çimento, cam ve seramik de dahil tüm sektörlerimizle daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İhracatçılarımızın mevcut pazarlardaki payını artırmaları ve yeni pazarlarda alıcılarla buluşabilmeleri için yoğun bir ticaret ve alım heyeti programı yürütüyoruz. Ayrıca konjonktürel gelişmeleri de fırsata dönüştürmek istiyoruz. Ülkemizde 41 yıldır devam eden terörün bitmesi yönünde dün atılan adımı son derece önemsiyorum. Çünkü Türkiye 41 yıldır terör nedeniyle büyük acılar çekti. Terör, barış ve huzurun yanı sıra Büyük Türkiye hayallerimizin önündeki en büyük engel, ekonomik kalkınmamıza vurulan prangaydı. Süreç başarıyla tamamlanır, pranga kırılırsa ülkemiz için tarihi bir fırsat ortaya çıkacak. Barış ve huzur ortamının şekillendireceği yeni dönemde kaynaklarımızı üretime ve yatırıma dönüştürmemizin önü açılacak. Böylece Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefimize daha hızlı ulaşabileceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Erdem Çenesiz: Ticari ilişkilerimiz ve yüksek itibarımız sayesinde ihracat kaybımızı sınırladık

ÇCSİB üyesi firmalar, 2022 yılında 5,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdikten sonra 2023 yılını 4,9 milyar dolar, 2024 yılını ise yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracatla kapatmıştı. ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, son iki yılda yaşanan kaybın küresel koşullar ve yurt içindeki ekonomik konjonktürden kaynaklandığını belirtti. Çin’in 2023 yılında neredeyse tüm sektörlerde agresif bir fiyat politikası izleyerek fiyatları aşağı çektiğini hatırlatan Çenesiz, “Her ne kadar bunun sürdürülebilir olmadığını görüp yeniden fiyat artırmaya başlamış olsalar da bu süreçte rekabet ettiğimiz ülkelere ana pazarlarda pay kaptırdık. Savaşlar, küresel ekonomik koşullar, jeopolitik belirsizlikler de ihracatımızın bir miktar düşmesine neden oldu. Kaybı belirli bir düzeyde tutmamızdaki en büyük etkenler ise marka, tasarım ve inovasyon gücümüz ile lojistik kabiliyetlerimiz oldu. Kurduğumuz sağlam ticari ilişkilerimiz ve uluslararası arenadaki yüksek itibarımız sayesinde de ihracat kaybımızı sınırlayıp tolere edilebilir bir seviyede tutmayı başardık” diye konuştu.

“ABD-Çin ticaret savaşının daha fazla büyümesini beklemiyoruz”

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının kısa sürede bitmeyeceğini ancak çok daha büyük bir soruna dönüşmesini de beklemediklerini ifade eden Çenesiz şöyle devam etti:

“Çin gibi çok büyük bir ülke ile ticareti sıfırlamak, ABD açısından da pek mümkün değil. Ancak Çin, ABD pazarında kaybettiklerini geri kazanmak için yine fiyat kırarak AB’ye yönelebilir. Bu sebeple alıcılara, rekabetin yalnızca fiyatla sınırlı olmaması gerektiğini çok iyi anlatmalı, avantajlarımızı kullanmalıyız. Bununla birlikte kendimizi sadece AB ve ABD gibi pazarlarla sınırlamayıp Latin Amerika, Afrika gibi pazarlardaki payımızı da artırmalıyız.”

“İhracat kredileri enflasyonu tetiklemeden büyüme fırsatı sunuyor”

2025’in geri dönüş yılı olacağını öngördüklerini vurgulayan Çenesiz, “İhracatçılar olarak bugünkü kur politikasıyla zorlanıyoruz. Özellikle normalleşmeye dönülmesiyle birlikte ÜFE kadar kur artışı olmasını bekliyoruz. Sektörlerimiz için bir diğer kritik konu ise finansman. Mevcut koşullarda firmalar, kaynaklarını büyüme ve yatırım için değil, ayakta kalmak için kullanmak zorunda kalıyor. Bu alanda sağlanacak bir rahatlama, özellikle fiyatlama ve ihracat siparişi alımı süreçlerinde firmalara hem hareket alanı hem de özgüven kazandırır. İhracat kredilerinin vadesi ve faizlerinde de mevcuda göre daha fazla iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü ihracat kredisi enflasyona sebep olmayan bir kredi tipi. İhracat kredileri sayesinde ihracat artıyor, artan ihracat sayesinde de daha fazla döviz girişi oluyor, ülkemizin cari açığının azalmasına katkı sağlanıyor. Dolayısıyla enflasyonist bir etkisi olmayan ihracat kredilerinin vadelerinde uzatma, faizlerinde ise düşüş, enflasyonu tetiklemeden büyüme fırsatı sunuyor. Yılın ilk dört ayında bir önceki yıla göre yüzde 2’lik bir kaybımız olsa da sanayicilerimiz üretimi diri tutuyor ve fırsat pencerelerini iyi görüyor. Dolayısıyla bu desteklerle geri dönüşü sağlayabiliriz” açıklamasında bulundu.

“Barışın ve huzurun hakim olması ekonomik açıdan yeni bir dönemin kapılarını aralayacak”

Çenesiz ayrıca, barış sürecinin yalnızca toplumsal değil, ekonomik açıdan da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağına işaret ederek, “Barışın ve huzurun hakim olduğu bir Türkiye, üretimden lojistiğe, yatırımdan ihracat ve istihdama kadar her alanda daha sağlam bir zemin sunacaktır. Bu yeni dönemde, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme yakalayabileceğimize inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Seramik kaplama malzemelerindeki ihracat artışı, toplam ihracat artışımızın işaret fişeği olacak”

Seramik sektörü hakkında da bilgi veren Çenesiz şunları söyledi; “Geçtiğimiz yıl, seramik kaplama malzemelerindeki artışa rağmen sağlık gereçleri ile porselen sofra ve mutfak eşyası ihracatımızdaki kayıplar nedeniyle sektör genelinde bir önceki yıla göre yüzde 2’lik düşüş yaşadık. Pazar küçülmesinden kaynaklı stoklar ve enflasyonun çok altında kalan fiyat artışı da bu kayıpta etkili oldu. Bu yıl ise seramik kaplama malzemeleri ihracatında yüzde 6-8; seramik sağlık gereçlerinde ise yüzde 4-5 artış öngörüyoruz. Özellikle seramik kaplama malzemelerindeki ihracat artışı, toplam ihracat artışımızın işaret fişeği olacaktır. Öte yandan seramik sağlık gereçleri olarak da adlandırılan banyo malzemeleri ve porselen gibi alanlar emek yoğun işler. Bu sektörlerimiz, sadece seramik üretimi ile bilinen iller dışında Zonguldak’tan Diyarbakır’a kadar ülkemizin dört bir yanına dağılıyor. Dolayısıyla emek yoğun sektörler olarak dikkate alınmaları yönünde bir talebimiz bulunuyor. Bu sektörler yerli kaynaklarla Anadolu’nun her köşesinde istihdam sağlıyor ve yüzde 82 gibi rekor bir oranla döviz kazandırıyor. Bir başka deyişle ihraç ettikleri her 100 doların 82 doları ülkemizde kalıyor.”

Tansu Kumru: Haksız rekabet yaratan cam ürünleri ithalatı ile mücadelede Ticaret Bakanlığımızın desteklerinin artarak devam etmesi çok önemli

90 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk cam sektörünün 4 milyon tonun üzerindeki üretim ve işleme kapasitesiyle Türkiye’yi dünyanın cam üretim üssü haline getirdiğini dile getiren ÇCSİB Başkan Yardımcısı Tansu Kumru, “Son 5 yılda ihracatını yüzde 50’nin üzerinde artıran sektörümüz bununla yetinmeyip Ar-Ge, inovasyon çevreye duyarlı üretim süreçlerine ve ürünlere odaklandı. Bu yatırımlar sayesinde enerji tasarrufu sağlayan kaplamalı camlar ve güneş panelleri için enerji camları gibi yenilikçi ürünlerin üretimini artırdık; hafifletilmiş şişe ve özel tasarımlı cam ev eşyası ürünleriyle de fark yarattık. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirmek de önceliklerimiz arasında yer aldı. Avrupa pazarındaki durgunluktan etkilenmemek için ABD, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına da odaklandık. Sektör olarak, ihracat pazarlarındaki tüm fırsatları değerlendirebilecek kapasiteye, deneyime, ürün çeşitliliğine ve hizmet seviyesine sahibiz. Bu süreçte Çin, Vietnam, Malezya, Mısır, İran gibi ülkelerden üretim maliyetlerimizin bile çok altında fiyatla gelen ve haksız rekabet yaratan ithalatla mücadelede Ticaret Bakanlığımızın desteklerinin sürmesi bizim için çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Abdulhamit Akçay: Türk çimento sektörü güvenilir ve güçlü bir partner

Türk çimento sektörünün 2024 yılında yaşanan zorluklara ve yüksek maliyet dezavantajına rağmen ihracat pazarlarında kesintisiz bir şekilde hizmet vermeyi sürdürdüğüne vurgu yapan ÇCSİB Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, “Geçen yıl 100 ülkeye yaptığımız 19 milyon tonluk 1,1 milyar dolar seviyesindeki ihracat ile Türk çimento sektörünün güvenilir ve güçlü bir partner olma özelliğini bir kez daha ortaya koyduk. Dünya toplam çimento ve klinker ihracatının yüzde 10’unu ve deniz yoluyla yapılan ihracatın yüzde 15’ini gerçekleştirdik. Aynı dönemde ülkemizde depremden etkilenen bölgedeki çimento tedarikini de kesintisiz şekilde sürdürdük. İhracatımızda ABD başı çekerek lider olmayı sürdürüyor. Türk çimento sektörü, ABD’nin çimento ithalatının yüzde 30’unu, toplam çimento tüketiminin ise yüzde 7’sini tek başına karşılayarak Amerika’nın en önemli ve güvenilir ticari partneri konumunda bulunuyor. Suriye de ihracatımızda Amerika’nın ardından gelerek önemini korumaya devam ediyor. Ayrıca İtalya, Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa ve Fildişi Sahili, Gana gibi Afrika ülkeleri de vazgeçilmez pazarlarımız arasında yer alıyor. Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan yapılan toplam ihracatın ise yüzde 27’sini tek başımıza karşılıyoruz. Bu yılın ilk dört ayında da ihracatımızı miktar bazında yüzde 14 artırarak başarımızın devam edeceğini gösterdik” dedi.

7. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, açılış konuşmalarının ardından 2024 yılında “En Fazla İhracat Yapan Firmalar”, “En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma”, “İhracatını Oransal Olarak En Fazla Artıran Firma” ve “İhracatını En Fazla Artıran Firma” kategorilerinde 12 alt sektörde faaliyet gösteren 44 firmaya toplam 76 ödül takdim edildi.

2024 yılı ihracat şampiyonları

● SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

2- QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş

3- KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş.

4- ***

5- ***

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

İhracatını Oransal Olarak En Fazla Artıran Firma

SERAMİKSAN TURGUTLU SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş

● SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

2- KEY BANYO VE MUTFAK ÜRÜN. DIŞ. TİC. A.Ş.

3- İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

4- TURKUAZ SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş

5- ÇANAKÇILAR SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.

İhracatını Oransal Olarak En Fazla Arttıran Firma

AYVA MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

● PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- KAR PORSELEN SAN. VE TİC. A.Ş.

2- ***

3- PORLAND PORSELEN SAN. VE TİC. A.Ş.

4- HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SAN. A.Ş.

5- PORSER PORSELEN VE SERAMİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

PORLAND PORSELEN SAN. VE TİC. A.Ş.

İhracatını Mutlak ve Oransal Olarak En Fazla Arttıran Firma

PORSER PORSELEN VE SERAMİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

● SERAMİK SOFRA MUTFAK VE SÜS EŞYASI KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş.

2- ÜNSA MADENCİLİK SERAMİK SAN. TİC. A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

ÜNSA MADENCİLİK SERAMİK SAN. TİC. A.Ş.

İhracatını Mutlak ve Oransal Olarak En Fazla Arttıran Firma

KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş.

ÇİMENTO SEKTÖRÜ

● GENEL ÇİMENTO SEKTÖRÜ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

2- ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

3- NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

4- AKÇANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC. A.Ş.

5- BATI ANADOLU ŞİRKETLER TOPLULUĞU

İhracatını En Fazla Artıran Firma

MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

● GRİ ÇİMENTO KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1-MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

2-NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

3-AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

4-ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

5-BATI ANADOLU ŞİRKETLER TOPLULUĞU

● BEYAZ ÇİMENTO KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

2- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

● KLİNKER KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

2- NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

3- ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

4- BATI ANADOLU ŞİRKETLER TOPLULUĞU

5- AKÇANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

CAM SEKTÖRÜ

● DÜZ CAM KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

2- YORGLASS CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

3- SCHOTT ORİM CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

4- STARGRUP CAM A. Ş.

5- CAMYAPI CAM PAZARLAMA İNŞAAT TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

STARGRUP CAM A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

ARDIÇ CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

● CAM EV EŞYASI KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

2- GÜROK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

3- RAPSODİ DEKOR SAN. A.Ş.

4- AKCAM CAM PLASTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

5- ARDA CAM DIŞ TİCARET A.Ş

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

BURAK CAM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

AKCAM CAM PLASTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

● CAM AMBALAJ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

2- GÜROK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

3- MARMARA CAM SAN.VE TİC.A.Ş.

4- BİRGİ SANAYİ A.Ş.

5- PARK CAM SANAYİ VE TİCARET A. Ş

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

MARMARA CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

PARK CAM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

● İŞLENMİŞ CAM KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- YORGLASS CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

2- SCHOTT ORİM CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

3- STARGRUP CAM A. Ş.

4- CAMYAPI CAM PAZARLAMA İNŞAAT TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

5- YILDIZ CAM SAN.VE TİC. A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firmalar

ILVA ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İhracatını En Fazla Artıran Firmalar

1- ÇIRAYLAR CAM İNŞ.MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

2- ARDIÇ CAM SANAYİ A.Ş

3- EURO CAM VE PLASTİK YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

(***) İsminin açıklanmasını istemiyor.