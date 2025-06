Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü krizde “Firmalar üretimden çekilip ithalata yöneliyor”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin merkezli Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne bağlı Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), 2024 yılında gerçekleştirdiği 382 milyon dolar ihracat performansına Adana’dan en güçlü desteği veren 45 üyesini ödüllendirdi. Törende konuşan ASHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, küresel ticarette jeopolitik risklerin, enerji krizlerinin ve enflasyonist baskıların hâkim olduğu dönemde hayvansal gıda ihracatında önemli başarılara imza attıklarını söyledi. 2024’te Türkiye hayvansal mamuller ihracatının 3,9 milyar dolara ulaştığını dile getiren Yamanyılmaz, “ASHİB olarak bu başarıya 382 milyon dolarlık katkı sunduk. Küresel arenada elde edilen başarılar, bin bir zorlukla mücadele ederek kazanılıyor. Sektör çok zorlu bir dönemden geçiyor ve acil önlem alınmazsa ihracat kalemlerinde ciddi kayıplar yaşanmasından endişe ediyoruz. Üretmek ve ayakta kalmak zorlaştı. Pek çok üretici firmamız üretimden çekiliyor, ithalata yöneliyor. Çünkü kur seviyesi, ithalatı cazip hale getiriyor. Bu tablo sürdürülebilir değil. Kur-maliyet baskısı altında ezilen üreticilerimiz, yüksek faizlerle baş etmeye çalışan KOBİ’lerimiz, bankalardan eli boş dönen ihracatçılarımız var” dedi.



“Rekabet acımasız hale geldi”

Kredi Garanti Fonu kefaletiyle işletme ve yatırım harcamalarına yönelik limitlerin artırılmasının yeterli olmadığını aktaran Yamanyılmaz, “Devlet hazinesi üzerinden doğrudan faizsiz veya uzun vadeli düşük faizli destek mekanizmalarının geliştirilmesini bekliyoruz. Amerika’da artan gümrük duvarları, Uzak Doğu’nun agresif üretim politikaları, Avrupa’daki korumacı yaklaşımlar uluslararası pazarlarda ticareti zorlaştırıyor. Tüm dünyada rekabet daha acımasız hale gelirken biz içerde kendi ihracatçımızı korumak zorundayız. Aksi halde pazarlarımızı birer birer kaybetme riskiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.



“İSO 500’ün sonuçları net uyarılar veriyor”

İSO 500 2024 araştırmasında: ‘Maliyetler yükseliyor, kâr marjları düşüyor, firmalar ayakta kalmak için savaşıyor’ şeklinde net uyarılar verildiğine dikkat çeken Yamanyılmaz, “İhracatçılar olarak yıllardır her ekonomik programda sorumluluk aldık, inançla destek verdik. Üretmeye, satmaya, döviz getirmeye hazırız ama devletimizin de artık çok daha güçlü bir şekilde yanımızda olmasını istiyoruz. Tarife dışı engellerle savaşmak için destek istiyoruz. Doğal pazarlarımızı koruyacak ikili ticaret anlaşmaları bekliyoruz. Uygun faizli, erişilebilir kredi mekanizmaları talep ediyoruz. Kur politikalarının ihracatçıyı ezmeyecek şekilde düzenlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Yamanyılmaz, Türk Ticaret Bankası Çukurova Şubesi’nin temmuz ayından itibaren Adana Sanayi Odası’nda hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından birliğin şampiyon ihracatçıları ödüllerini aldı.



Plaket alan firmalar: Pilyem Gıda Tarım Sanayi, Akyem Adana Yem, Şahin Tavukçuluk, Gülperi Tavukçuluk, Aksu Piliç, Sasu Su ve Tarım Ürünleri, Güler Bağırsak, Pakyürek Tarım Sanayi, Akbey Doğa Piliç, Civkur Gıda Sanayi, Rimaş Deri, Pakyürek Dış Ticaret, SCN Nakliyat, Fulya Evcil Hayvan Ürünleri, Türkay Food Gıda, Taşar Tavukçuluk, Leziz Tavukçuluk, Zihni Balıkçılık, Tam Piliç, Derinsel Tekstil, Elif Gıda, Sudi Tekstil, HRT Uluslararası İthalat İhracat, Biyolojik Mücadele ve Hamer Bağırsak.



Sertifika alan firmalar: Odin Su Ürünleri, Misis Et Ürünleri, Mete Yatırım İşletmeleri, J.M. AKUA Adana Deniz ve Su Ürünleri, Ekip Tavukçuluk, 01 Su Ürünleri, Karalar Tavukçuluk, Ayperi Tavukçuluk, Özcan Çatalbaş, Sesasu Deniz ve Su Ürünleri, Nova Food Dış Ticaret, Mehmet Adsan, Casing Gıda Sanayi, Sezen Gıda, Aquatic Su Ürünleri, Bakiran Et ve Su Ürünleri, Eminal Su Ürünleri, Mackerels Su Ürünleri, Biyolojik Tarım ve Halit Sencar.