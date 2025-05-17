OYAK nema oranı ile döviz ve altından daha fazla getiri sağladı

OYAK, 65’inci Olağan Genel Kurul çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul’da, OYAK’ın 2024 yılı nema oranı yüzde 55,2 olarak açıklandı.

Küresel ekonomide enflasyonla mücadele politikalarının etkilerinin hissedildiği, Türkiye’de ise ekonomide dengelenmenin yaşandığı bir yılda OYAK, üyelerine yine enflasyonun üzerinde nema sağladı.

Genel Kurul Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Genel Kurul Üyeleri, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ve OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Döviz, altından daha fazla getiri sağladı

OYAK, bu yıl açıkladığı nema oranıyla üyelerine yatırım araçlarından fazla getiri sağladı. 2024’te doların getirisini 3’e katlayan OYAK’ın nema oranı, geçen yılın enflasyon oranının 11 puan üzerinde, en çok kazandıran gram altının da 3,5 puan üzerinde gerçekleşti.

"Finansal yapıyı koruyoruz"

OYAK, 2024 yılında da geleceği şekillendiren stratejik yatırımlarıyla Türkiye’nin ekonomik ve endüstriyel gücüne katkı sağlamayı sürdürdü. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, dünyada 2024 yılı boyunca yaşanan ekonomik ve jeopolitik risklere rağmen, sağlam finansal yapılarını koruduklarını ve yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

“Sürdürülebilir nema, anlayışımızın somut yansımasıdır”

Erdem, “Belirsizliklerin ve dalgalanmaların hâkim olduğu, Türkiye’de ekonominin dengelenme sürecine girdiği bir yılda yaşanan zorluklara rağmen riskleri öngörme ve yönetme yeteneklerimiz, çevik ve dinamik yönetim anlayışımız ile hedeflerimize ulaşmayı başardık. Böyle bir dönemde açıkladığımız nema oranı, üyelerimizin varlıklarını güçlendirmeye ve refahlarını korumaya yönelik sürdürülebilir nema anlayışımızın somut yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde de devam eden ve yapacağımız yeni yatırımlarla üyelerimizin geleceğini güvenceye almak ve sürdürülebilir fayda sağlamak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.