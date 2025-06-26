Dünyanın veri teknolojileri Türkiye’de buluşacak
Dünyanın bir çok bölgesinden teknoloji firmaları ve yatırımcılarını bir araya getirecek, uluslararası veri merkezi fuarı ve konferansı Data Center Eurasia 2025, 8-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Hüseyin GÖKÇE/ANKARA
Fuara ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Marmara Fuarcılık Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ferhat Bayram, bu stratejik organizasyonun Türkiye’yi veri teknolojilerinde bölgesel bir üs haline getirmeyi hedeflediğini bildirdi.
"Türkiye’nin bu alandaki altyapısını ve yatırım çekim gücünü uluslararası düzeye taşıyoruz"
Veri merkezlerinin sadece bir teknoloji değil, bir ülkenin stratejik bağımsızlık meselesi haline geldiğini kaydeden Bayram, “Data Center Eurasia 2025 ile Türkiye’nin bu alandaki altyapısını ve yatırım çekim gücünü uluslararası düzeye taşıyoruz. Ankara’daki toplantımızda gördüğümüz ilgi, kamu-özel sektörün dijital geleceği birlikte inşa etme kararlılığının açık göstergesidir” dedi.
Fuar ve konferans kapsamında; veri merkezi altyapıları, bulut bilişim ve yapay zeka, siber güvenlik ve enerji yönetimi, akıllı veri işleme sistemleri, regülasyonlara uyum ve veri gizliliği gibi konular gündeme taşınacak.