Dünyanın veri teknolojileri Türkiye’de buluşacak

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Fuara ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Marmara Fuarcılık Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ferhat Bayram, bu stratejik organizasyonun Türkiye’yi veri teknolojilerinde bölgesel bir üs haline getirmeyi hedeflediğini bildirdi.

"Türkiye’nin bu alandaki altyapısını ve yatırım çekim gücünü uluslararası düzeye taşıyoruz"

Veri merkezlerinin sadece bir teknoloji değil, bir ülkenin stratejik bağımsızlık meselesi haline geldiğini kaydeden Bayram, “Data Center Eurasia 2025 ile Türkiye’nin bu alandaki altyapısını ve yatırım çekim gücünü uluslararası düzeye taşıyoruz. Ankara’daki toplantımızda gördüğümüz ilgi, kamu-özel sektörün dijital geleceği birlikte inşa etme kararlılığının açık göstergesidir” dedi.

Fuar ve konferans kapsamında; veri merkezi altyapıları, bulut bilişim ve yapay zeka, siber güvenlik ve enerji yönetimi, akıllı veri işleme sistemleri, regülasyonlara uyum ve veri gizliliği gibi konular gündeme taşınacak.