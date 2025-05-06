Dünya, pamuğu İzmir’de konuşacak

İZMİR / EKONOMİ

Pamuk sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli buluşma için geri sayım başladı. Dünyadaki pamuk sektörü aktörlerinin bir araya geleceği Better Cotton Konferansı 2025, 18-19 Haziran tarihlerinde İzmir’de yapılacak.

Dünya çapında İyi Pamuk standardını belirleyen ve denetleyen bir girişim olan Better Cotton Initiative (BC) tarafından İzmir Swiss Otel’de düzenlenecek Konferans’ta pamuk sektörü bileşenleri buluşacak. BC yetkilileri, pamuk sanayicileri, Türk ve uluslararası büyük tekstil markalarının temsilcileri, saha uzmanları ve çiftçiler başta olmak üzere pamuk değer zincirinin bileşenlerinin katıldığı konferans hem fiziksel hem de çevrim içi olarak düzenlenecek.

Konferansta, tarım topluluklarının güçlendirilmesinden iklim değişikliğine dirençli uygulamalara, onarıcı tarımdan biyolojik çeşitliliğin korunmasına kadar pek çok kritik konu ele alınacak. İzlenebilirlik, dijitalleşme ve gerçek zamanlı veri analizleri sayesinde pamuk üretiminde nasıl somut etkiler yaratılabileceği masaya yatırılacak, değişen politikalar ve yeni kurulan ortaklıklar, sektörün geleceğini nasıl şekillendireceği açısından tartışmaya açılacak. Ayıca Söke’deki arazi gezileriyle Türkiye’de pamuk ve tekstil sektörlerini şekillendiren sürdürülebilir uygulamalar yerinde görülebilecek.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği’nin stratejik ortağı olan, 15 yıldır dünya pamuk üretiminin beşte birinden fazlasını kendi sürdürülebilirlik standartlarına uyumlu hale getiren Better Cotton standart sisteminin düzenleyeceği Konferans, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 indirimli olacak.