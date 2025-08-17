Türkiye'nin dev kumaş ve tekstil şirketi iflas etti!

Atak Kumaş Tekstil, ikinci konkordato sürecinden de çıkamayarak mahkeme kararıyla iflas etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/215 esas sayılı kararla şirketin borca batık durumda olduğuna hükmetti ve iflasın açılmasına karar verdi.

Konkordato sürecini atlatamadı

Geçen yıl konkordato başvurusu yapan şirket, sürecin ardından mali yapısını toparlayamayınca ikinci kez başvurdu. Ancak bu girişim de başarısız oldu. Mahkeme, konkordato tedbirlerini kaldırarak süreci sonlandırdı ve konkordato komiserlerinin görevine son verdi.

İflasın ardından şirketin mal varlıkları tasfiye edilecek ve ödemeler, alacaklı sırasına göre yapılacak.

T.C. Bursa İflas Dairesi’nin 10 Temmuz 2025 tarihli resmi ilanında, iflas kararının İcra İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince ilan edildiği kaydedildi.