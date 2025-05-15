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Sanayide istihdam kaybı: 2019’dan bu yana en büyük düşüş

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarken, sadece sanayi sektöründe çalışan sayısında 2019 Mayıs'tan bu yana yıllık bazda en büyük düşüş görüldü.

Haber Merkezi
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Sanayide istihdam kaybı: 2019’dan bu yana en büyük düşüş
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

TÜİK verilerine göre, Mart 2024'te 15 milyon 224 bin 973 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörler toplamında ücretli çalışan sayısı, 2025 yılı aynı döneminde yüzde 0,6 artışla 15 milyon 320 bin 987 kişi oldu.

Sanayide büyük düşüş

Mart ayında ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,6 oranında azalırken, son bir yılda azalış 132 bin 638 kişi olarak 4 milyon 880 bine geriledi.

Sanayi sektöründe 2019 Mayıs'tan bu yana yıllık bazda en büyük düşüş görülürken, inşaat sektöründe çalışan sayısı aynı kaldı. Ticaret-hizmet sektöründe çalışan sayısı ise yüzde 2,7 arttı.

Aylık bazda sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplamda ücretli çalışan sayısı martta, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Ücretli çalışan sayısı, sanayi ve inşaat sektörlerinde yüzde 0,7 oranında azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında arttı.

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