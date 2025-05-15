Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,6 azaldı, inşaat sektöründe aynı kaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.