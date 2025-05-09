Nestlé Waters & Premium Beverages, S.Pellegrino ve Erikli’yi bir araya getirdi

Eşsiz su kaynaklarını koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla çalışmalarını yürüten Nestlé Waters& Premium Beverages, iyi yemek deneyiminin eşlikçisi olarak konumladığıS.Pellegrino ve Erikli ile özel bir akşam yemeği düzenledi.

Türkiye'nin özgün şeflerinden Murat Deniz Temel’in hazırladığı menü, yalnızca lezzetlerle değil; bu lezzetler ile özel olarak eşleştirilen sularla birlikte anlam kazandı. Her tabağın, yanında sunulan suyla olan ilişkisi özenle kuruldu. Gecenin rehberi olan Marka Elçisi ve Yeme-İçme Uzmanı Levon Bağış, bu eşleşmeleri “suyun sofradaki rolünü yeniden tanımlamak” olarak yorumladı.

Tatları zenginleştiren su eşleşmeleri

Şef Deniz Temel, Anadolu’nun geleneksel tatlarından ilham alan modern dokunuşlu tabaklarla suyun nasıl uyum sağladığını menüsüne yansıttı. Açılışta sunulan “Batırık, Bulgur Köftesi ve Kurutulmuş Et” gibi güçlü ve umami yönü yüksek tatlar, S.Pellegrino’nun karbondioksit içeren yapısıyla dengelendi; ferahlatıcı etkisiyle damağı yormadan bir sonraki lokmaya hazırladı.

İkinci sunumda yer alan “Deniz Kestanesi ve Bottarga” içeren deniz tabağı, Erikli’nin nötr ve yumuşak içim karakteriyle desteklendi. Bu eşleşme, yemeğin doğal aromalarının ön planda kalmasını sağlayarak suyun sadece bir eşlikçi değil, aromaları taşıyan bir araç olduğunu gösterdi.

Gecenin devamında, “Mantar Garumlu Kuzu Göbeği Mantarı ve Kars Kazı” gibi zengin ve katmanlı dokular, S.Pellegrino’nun mineralli yapısıyla dengelendi; doğal mineralli yapısı damağı hafifletirken, ağızda rafine bir bitiş sundu. Aynı şekilde, Hollanda ise soslu oğlak da tereyağlı yapısıyla S.Pellegrino’nun tatları zenginleştiren taşıyıcılığıyla derinleşti.

Tatlıda ise, tatlı bibere doldurulmuş çikolata, Erikli’nin temiz, yumuşak profiliyle sadeleşti. Bu eşleşme, tatlı ve baharatın uyumuna eşlik ederek çikolatanın kakao karakterini zarifçe öne çıkardı.

Lezzet, Sürdürülebilirlik ve Kültürel Miras Aynı Masada

Nestlé Waters& Premium Beverages Türkiye Genel Müdürü Fausto Tazzi gecede yaptığı konuşmada, suyun gastronomi içindeki rolüne değinerek şu sözleri paylaştı: “Bir tabağın anlamını, bir anın lezzetini tamamlayan en saf unsur su. S.Pellegrino ve Erikli ile hem global gastronomi geleneğini hem de yerel tatların doğallığını bu sofrada buluşturuyoruz.”

Pazarlama Direktörü Gizem Kartal ise suyun sadece kaynağından değil, birlikte yaratılan deneyimlerden güç aldığını vurgulayarak, “Bir süredir yalnızca ürünlerimizle değil, aynı zamanda bu alanın uzmanlarıyla, şeflerle, eğitmenlerle ve yaratıcı isimlerle kurduğumuz bağlarla bir topluluk oluşturuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; markamızın gücü yalnızca suyun kaynağından değil, birlikte üretip yarattığımız deneyimlerden de geliyor” dedi.

Levon Bağış ise etkinlik boyunca paylaştığı bilgilerle suyun tabakla kurduğu ilişkiye farklı bir perspektif kattı; şeflerin menülerine su eşleşmeleri de dahil etmesinin geleceğin gastronomi anlayışı açısından belirleyici olacağının altını çizdi.

Bu özel gece, Nestlé Waters& Premium Beverages gastronomiye duyduğu saygının ve suya biçtiği kültürel rolün bir yansıması olarak, katılımcıların damaklarında ve zihinlerinde kalıcı bir iz bıraktı.