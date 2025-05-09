Doğan Holding, ilk çeyrekte 19 milyar TL gelir ve 1,8 milyar TL FAVÖK elde etti

Investing'in haberine göre, Doğan Holding (IS:DOHOL), 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla 2,5 milyar ABD doları Net Aktif Değeri (NAD), 19,0 milyar TL gelir, 1,8 milyar TL FAVÖK ve 520 milyon TL net zarar kaydetti.

Şirket’in 2025 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçlarına İlişkin Yatırımcı Bilgi Notu’nda, "1Ç25’te yaklaşık 646 milyon ABD doları olarak gerçekleşen Holding’in solo net nakit pozisyonu, güçlü finansal yapımızı yansıtmaya devam etmiştir." denildi.

"2025’teki temel hedefimiz, yeni portföyün performansını artırmak ve zorlu alanları düzeltmek olacak"

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, finansal sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Faaliyet portföyümüz, özellikle stratejik ve dinamik odak alanlarımız, son yıllarda önemli ölçüde değişti ve bu değişimlerin getirdiği zorluklarla şu anda uyum sürecindeyiz. 2025’teki temel hedefimiz, yeni portföyün performansını artırmak ve zorlu alanları düzeltmek olacak. Bu vizyondan hareketle, 2025 yılına, zorlu makroekonomik koşullar ve regülasyonlardaki değişimlere rağmen, stratejik odak alanlarımızda güçlü operasyonel ilerlemeyle başladık. Doğan Holding olarak çevikliğimizi korurken, mali kaynaklarımızı verimli yönettiğimiz net bir büyüme stratejisiyle uzun vadeli değer yaratımını sürdürdük.

İlk çeyrekte Galata Wind, Türkiye’de devam eden proje geliştirme çalışmalarına ek olarak, İtalya ve Almanya’daki yatırımları ile yurt dışı açılımını sürdürmüş ve bu sayede yeşil enerji ayak izimizi güçlendirmiştir. Bu stratejik adımlar, bölgedeki uzun vadeli sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedeflerimizi desteklemektedir.

Madencilik sektöründe ise önemli ilerlemeler kaydettik. Gümüştaş, yüksek kârlılık performansı göstermeye başladı ve 3 yıllık 90 milyon ABD doları tutarındaki yatırım planımızın ilk fazını başlattı. Bu yatırımlar, hem maden işleme tesislerinin kapasite artırımı hem de arama ruhsatlarının keşfi için kullanılacaktır. Arama lisanslarından daha fazla değer yaratmayı hedefleyen bu yatırımlardan gurur duyuyor ve geleceğe umutla bakıyoruz.

Dijital finansal hizmetler tarafında, Hepiyi Sigorta beklentilerin üzerinde bir performans göstererek pazar payını artırmış ve sektör lideri olduğu maliyet/gelir oranını korumaya devam etmiştir. Kasko segmentinde Hepiyi’nin pazar payı, geçen yılın aynı döneminde %1,9 iken 1Ç25 itibarıyla %4,3’e yükselmiştir.

Yeni nesil otomotiv teknolojilerindeki varlığımızı güçlendirmek adına, otomotiv kokpit elektroniği ve bilgi-eğlence teknolojisi geliştiren Daiichi’nin %25 hissesini devraldık. Bu işlem, hem yüksek marjlı ve hızlı büyüyen bir segmentte konumumuzu pekiştirdi, hem de sanayi iştirakimiz Karel’in finansal yeniden yapılanmasına destek sağladı.

Ayrıca, D Yatırım Bankası’nın ödenmiş sermayesini artırarak büyüme ivmesini hızlandırdık ve finansal hizmetler sektöründeki varlığımızı derinleştirdik.

"Net Aktif Değerimiz, piyasa volatilitesine rağmen güçlü kaldı"

Net Aktif Değerimiz, piyasa volatilitesine rağmen güçlü kaldı ve sene başından bu yana %2 arttı. Değer yaratımına odaklılığımız ve kurumsal yönetişim uygulamalarımıza bağlılığımız sayesinde, halka açık paylarımızda kurumsal yatırımcı oranı yıllık bazda 10 puan artarken, yabancı kurumsal yatırımcı oranı da 4 puan artarak %20 seviyesine yükseldi. Ayrıca, yeni onaylanan hisse geri alım programı ve temettü dağıtımı ile birlikte, sürdürülebilir yatırımcı getirisi sağlama taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk.

İlk çeyrek konsolide sonuçlarımız, özellikle Karel ve Doğan Trend Otomotiv’in karşılaştığı zayıf talep ve yoğun regülasyon ortamından negatif etkilense de, geri kalan tüm şirketlerimizde güçlü performans gözlemledik. Önümüzdeki dönemde stratejik iş kollarımızda büyümeye, sermayemizi verimli kullanan platformları geliştirmeye ve portföy yapımızı sadeleştirmeye devam edeceğiz. Güçlü net nakit pozisyonumuzu stratejik biçimde kullanarak, NAD büyümesine katkı sağlayacak fırsatları değerlendirmeyi sürdüreceğiz."