Merkez Bankası Enflasyon Raporu sunumuna ekonomistler ne yorum yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 Enflasyon Raporu-III sunumunu Başkan Dr. Fatih Karahan yaparken, sonrasında başkan yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Dr. Cevdet Akçay ile soruları yanıtladı.

Karahan’ın sunumu, enflasyon hedefleri ve soru cevap kısmında sorulan sorularla TCMB yönetiminin verdiği cevapları ekonomistler yorumladı.

“TCMB, EM'deki en güvenilir merkez bankalarından biri olarak geri dönüyor”

Stratejist Timothy Ash, X’te yaptığı paylaşımda, “Mega etkileyici sunum ve ardından soru-cevap. Önceki yönetime göre gece gündüz ilerleme gibi. TCMB, EM'deki en güvenilir merkez bankalarından biri olarak geri dönüyor - şimdi sadece daha düşük enflasyon sağlamaları gerekiyor. Geçmişteki hatalar göz önüne alındığında kolay değil” derken, “Başka bir güvenilir ve ortodoks sunum. 24', 25 ve 26'nın sonu enflasyon tahminleri %38, %14 ve %9 olarak değişmedi. İç talep yavaşlarken hala oldukça dirençli olduğu için politika oranlarını düşürmek için hala acele etmiyor.” yorumunu yaptı.

"Analizlere dair olumlu görüşlerim tahminler için geçerli değil"

Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankası Enflasyon Raporu basın toplantısını dinliyorum. Konuşma teknik olarak doyurucu ve bilgilendirici. Rapor kritik konularda detaylı analiz ve tespitler içeriyor. Emeği geçenlerin eline sağlık” derken, sonrasında da hedeflere yönelik şunları yazdı:

“Raporda yer alan analizlere dair olumlu görüşlerim tahminler için geçerli değil. Yıl sonu enflasyon tahmin aralığı 34-42 olarak tutulmuş. Muhtemelen beklentiler bozulmasın diye değiştirilmemiş, fakat böyle tahmin vermek raporun inandırıcılığını zayıflatıyor.”

Enflasyon sınavımız

Dr. İnanç Sözer, Karahan’a sunumda da yönelttiği soruyu, sosyal medyada da paylaştı:

“Hiç gelemeyecek orta vade için Kanuni yükümlülüğü, %5’lik resmi enflasyon hedefini, inandırıcı bir seviyeye revize etmemek… 🧐 Üstelik de enflasyon tahmin aralığını yüksek +4’ten +7 puana yükseltirken?! Enflasyonsınavımız”

2025 enflasyon hedefi

Güldem Atabay, enflasyon hedeflerinin ücretler üzerindeki etkisini yorumladı:

"Dilerim TCMB daha ilk Enflasyon Raporu'nda 2025 enflasyon hedefini %14'ten yukarı çekmek zorunda kalmaz. Hele asgari ücret ayarlaması %14'e göre yapılırsa."

"Yatay bile seyretmiyor"

Prof. Dr. Serap Durusoy, sosyal medyada Karahan’ın sunumundaki gıda ve giyim fiyatlarına değindi:

“Sayın Karahan gıda ve giyime ilişkin talep yatay seyrediyor dedi. Enflasyonun çok altında kalan bu ücretlerle yatay bile seyretmiyor.”

TÜİK ile ilgili açıklama dikkat çekti

Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yazarlarından, Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek, “Başkan Karahan, TÜİK ile kurulan komiteyi resmen duyurdu. Çok sevindim. Böylece geç kalınmış bir eksik daha kapatılıyor.” Diyerek TÜİK ile ilgili gelişmeyi vurguladı.

"Enflasyon tahmini; hedef mi?"

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktör Dr. Ali Çufadar’ın yorumlarında enflasyon hedefi dikkat çekti:

“Enflasyon tahmini; hedef mi? Artık "hedef"tir. Neden? TCMB, artık 5 ay kalmış ve sapma olasılığı olan 2024'ü bile değiştirmiyor. Anlamı? TCMB diyor ki, ben artık politika faizini, bu hedeflere ulaşacak şekilde belirleyeceğim. Piyasa, "test" edecektir, bir süre sonra.”

"Bizi gerçekten büyük bir daralma ve büyük bir işsizlik bekliyor olmalı"

Ekonomist Ömer Rıfat Gencal, “Bizi gerçekten büyük bir daralma ve büyük bir işsizlik bekliyor olmalı. Merkez Bankası sadece yıl sonu %38 tahminini değiştirmedi 2025 için enflasyon beklentisini de %14'te tuttu. Politika faizi herkesin beklediğinden daha "Yüksek Kalmaya" devam edecek mesajını alıyorum...” dedi.

"Özellikle bu kısmı iyimser buldum"

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Çakmaklı, enflasyon hedeflerini iyimser buldu:

“Enflasyonda 2024 yıl sonu hedefi değişmedi. %38 yıl sonu, en kötü senaryo üst band o da yüzde %42 Çıktı açığı tahmini +0.2 yukarı alınmışken enflasyon hedefinin aynı kalması (çıktı fazlası artarken enflasyon artar) fiyatlamalardaki, beklentilerdeki düzelmeden. Özellikle bu kısmı iyimser buldum.”

"Sanırım son 10 yılın en iyi enflasyon sunumuydu"

Fon yöneticisi Murat Aysan, enflasyon hedefine yönelik şunları paylaştı:

“Sanırım son 10 yılın en iyi enflasyon sunumuydu. Benim için MB'sının koyduğu hedefe gitme konusundaki kararlılığı ve inandırıcılığındaki en önemli gün yerel seçimlerden hemen önce faiz arttırmasıydı. MB'sının bilançosu ve döviz pozisyonundaki iyileşmeler de beklediğimden daha hızlı oluyor. Eğer Merkez Bankası yüzde 40 altı bir enflasyona gitme konusunda kararlı ise, buraya ulaşmak mümkün; Faiz seviyesi korunur ve kur artışı yavaş veya olmaz ise, bu hedefe ulaşılır. Tabiki bunun bedelini bazı kesimler öder ama enflasyonun bedelini tüm Türkiye ödedi, öder...”