DİSK'ten asgari ücret çağrısı: Komisyon derhal toplantıya çağrılmalı

DİSK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de düşük sendikalaşma oranı ve toplu sözleşme kapsamı nedeniyle asgari ücretin yalnızca bir alt sınır değil, işçilerin yaklaşık yarısını ilgilendiren yaygın bir ücret haline geldiği belirtildi. Çerkezoğlu, “Asgari ücretin artırılması, milyonlarca çalışanın genel ücret seviyesini ve refahını doğrudan etkiliyor” dedi.

"Yılda iki kez zam yasal hakkımız"

Açıklamada, hükümet ve işverenlerin Temmuz 2025’te asgari ücret zammına karşı çıktığına değinilerek, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yılda birden fazla artışın önünde herhangi bir engel bulunmadığı ifade edildi. Çerkezoğlu, “2003’ten bu yana 12 kez asgari ücrete yılda iki kez zam yapıldı. Yüksek enflasyon dönemlerinde bu zorunludur” değerlendirmesinde bulundu.

"Alım gücü 6 bin 700 TL azaldı"

2025’in ilk beş ayında enflasyonun yüzde 15’i aştığını hatırlatan DİSK Başkanı, yılın ilk yarısında bu oranın yüzde 17’ye ulaşmasının beklendiğini aktardı. Bu tabloya göre asgari ücretin yaklaşık 3 bin 800 TL eridiği, Ocak 2024’ten bu yana 6 bin 700 TL’ye yakın bir kayıp yaşandığı belirtildi. Çerkezoğlu, resmi enflasyon ve büyüme verilerine göre Temmuz 2025’te asgari ücretin 28 bin 767 TL olması gerektiğini söyledi.

"Yaşam maliyeti asgari ücretin çok üzerinde"

DİSK’in araştırmalarına göre, Mayıs 2025 itibarıyla bir işçinin yaşam maliyeti 37 bin 912 TL’ye, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 81 bin 686 TL’ye ulaştı. “Bir işçinin yaşam maliyeti 38 bin TL’ye yaklaşırken, 22 bin TL asgari ücret kabul edilemez” diyen Çerkezoğlu, ücretin yalnızca enflasyona göre değil, geçinme şartlarına göre de yeniden saptanması gerektiğini vurguladı.

"Vergi sistemi de adaletsiz"

DİSK, gelir vergisi tarifeleri nedeniyle işçilerin yıl ortasında daha düşük net maaşlar aldığına da dikkat çekti. Çerkezoğlu, “Asgari ücretin vergiden istisna edilme yöntemi nedeniyle çalışanlar daha fazla vergi ödüyor. Bu adaletsizliğe son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

"Zam, ekonomiye ve SGK’ya da katkı sağlar"

DİSK’e göre, asgari ücret artışı yalnızca işçilerin değil, ekonominin geneli için de olumlu sonuçlar doğuracak. “Ücret artışı talebi canlandırır, kapasite kullanımını artırır, SGK prim gelirlerini yükseltir” diyen Çerkezoğlu, asgari ücretin aynı zamanda emekli maaşlarına da olumlu etkide bulunacağını söyledi.

"Küçük işletmelere özel destek şart"

Asgari ücret artışının küçük işletmeler üzerindeki etkisinin büyük işletmelere göre daha ağır olduğuna değinen DİSK, teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesini önerdi. Çerkezoğlu, “Genel teşvikler yerine küçük ölçekli ve sendikalı işletmelere özel destekler sağlanmalıdır” dedi.

"Asgari ücretin artışı toplumun geneline yararlı"

Asgari ücretteki artışın yalnızca düşük gelirlileri değil, genel ücret seviyesini de yukarı çekeceğini vurgulayan DİSK Başkanı, bunun sendikalı işçilerin zam taleplerinin de toplumsal meşruiyetini artıracağını ifade etti.

DİSK’in talebi net: Temmuz’da zam şart

DİSK, hem enflasyon verileri hem de yaşam koşulları ışığında, Temmuz 2025’te asgari ücrete zam yapılmasının zorunluluk olduğunu belirtti. Çerkezoğlu, “Asgari ücret pazarlığı bu ülkenin en önemli ücret pazarlığıdır. Bu sürece tüm taraflar dahil edilmelidir” dedi.