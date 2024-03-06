Ramazan kolisine yerel seçim bereketi

Barış SEDEF

Temel gıda ürünlerinin yer aldığı Ramazan kolilerinin en büyük müşterisi, 31 Mart seçimlerinde yarışacak belediye başkan adayları oldu.

Bakliyat, sıvı yağ, şeker, un, çay gibi Ramazan ayının temel gıda ürünlerinin yer aldığı Ramazan kolisine ilişkin en canlı talep, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde aday olan siyasilerden geldi. İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı (İGDOT) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, hali hazırda en çok Ramazan kolisi talebinin seçimlerde aday olan isimlerden ve siyasilerden geldiğini söyledi.

İftar ve sahur sofralarını zenginleştirmek amacıyla hazırlanan gıda paketlerinin ortak adı olan Ramazan kolisi yardımları, bu yıl da ihtiyaç sahiplerini sevindirecek. Hayır kurumlarının, özel şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve belediye yönetimlerinin ilgi gösterdiği koli yardımlarında bu yıl Ramazan ayına denk gelen yerel seçimlerin bereketi yaşanıyor. 31 Mart Yerel Seçimleri’ne katılan adaylar, bu yıl Ramazan kolilerine en yüksek talebi yaratan kesimi oluşturdu. Ramazan kolisi tedariğinin en önemli merkezlerinden İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı’nın (İGDOT) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, hali hazırda en çok Ramazan kolisi talebinin seçimlerde aday olan isimlerden ve siyasilerden geldiğini söyledi. İGDOT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, “Bölgemizde esnafımız bu yönde ciddi talepler aldı. Özellikle yerel seçimlerin yaklaşması, İGDOT’u Ramazan kolileri açısından bir nebze de olsa hareketlendirdi” dedi.

Minimum fiyat artışı yüzde 35 seviyelerinde

Arz-talep dengesi tarafında da siparişlerin geçen yıla nazaran nispeten daha yavaş bir şekilde ilerlediğini belirten Karlı, “Maliyet artışları bu taleplerin düşük kalmasında birinci unsur olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda gelen taleplerinin büyük kısmı orta boy 600 TL olan kolilerden oluşuyor. Önümüzdeki günlerde arz-talep dengesinde değişiklikler olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Koli fiyatlarında ise ebatları ve içeriklerine göre minimum yüzde 35 dolayında maliyet artışı olduğuna vurgu yapan Karlı, “Ramazan ayının son günlerinde yüklü talepler gelebiliyor. Özellikle yerel zincir marketler tarafında ciddi bir yoğunluğun olabileceğini ilerleyen dönemlerde görebiliriz” diye konuştu.

Deprem bölgesi için daha çok talep oluşmalı

700 esnafın faaliyet yürüttüğü İGDOT olarak deprem bölgesine Ramazan kolisi gönderimi için seferberlik yapılması önerisinde bulunan Karlı, “Depremin ilk döneminde bizler 17 tırlık ürün sevkiyatı yaptık. Esnafl arımızla birlikte bu sayı 30 tırı buldu. Ramazan ayı içerisinde de bölgeye ürün gönderme planlamamız var. Ramazan ayında da deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için devlet-millet bir seferberlik yapılmalı” açıklamasında bulundu.