Rekabet Kurumu'ndan Erikli ve Pınar Su hakkında soruşturma

ANKARA (EKONOMİ) - Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada, ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit ettikleri suretiyle ön araştırma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada ön araştırmada elde edilen bulguların 21 Eylül 2023 tarihli toplantıda görüşüldüğü belirtilerek, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ ve Susa Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret AŞ (Buzdağı Su) hakkında soruşturma açıldı. hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

Rekabet Kurulu’nun firmalar hakkında soruşturma açması, firmaların ceza alacağı anlamına gelmiyor.