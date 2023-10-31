Rekabet’ten yumurta üreticilerine “kartel” cezası

ANKARA (EKONOMİ)-Rekabet Kurulu, iki ayrı soruşturma ile yumurta üreticileri ve üretici birliklerine toplam 98 milyon TL ceza uygulandığını açıkladı. Karar, en ağır rekabet ihlallerinden olan fiyat karteli kurulması kapsamında verildi. Kurul, 14 firmanın uzlaşma isteğini kabul etti. Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada, ilk soruşturmada 34, ikinci soruşturmada ise 13 yumurta üretici birliğinin Rekabet Kanununun anlaşma-uyumlu eylemi yasaklayan 4. Maddesi kapsamında soruşturmaya konu edildiği hatırlatıldı. Süreç içinde 14 firma suçlamaları kabul ederek uzlaşma talebinde bulundu ve ceza verilerek uzlaşma kabul edildiği bildirilen açıklamada, 26 Ekim günü karara bağlandığı belirtildi.

Karar ile üreticilerin böle paylaştıkları, anlaşarak yumurta fiyatı belirledikleri belirtilen açıklamada, “Yumurta üreticisi teşebbüsler hakkında yürütülen ilk soruşturmada, toplam 26 teşebbüsün yumurta fiyatlarını birlikte belirledikleri ve yumurta satışı yaptıkları bölgeleri paylaştıkları tespit edilmiş ve bu davranışların rekabet hukukunda en ağır ihlal olarak nitelenen kartel niteliği taşıdığı değerlendirilmiştir” denildi.

İkinci soruşturmaya konu olan yumurta üretici birliklerinin ise anlaşarak fiyat belirleme yanında, piyasaya arz miktarını kısıtlama suçunu da işledikleri belirtilerek, “Soruşturma tarafı olan teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin bu davranışları Rekabet Kanunu’nun teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve teşebbüs birliklerinin rekabeti sınırlayıcı kararlarını ve eylemlerini yasaklayan 4. maddesi kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle anılan soruşturmalar neticesinde, Rekabet Kanunu’nun 4. maddesini ihlal ettiği tespit edilen taraflara toplamda yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.