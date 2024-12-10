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Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz seyahat desteği ödemeleri artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği, büyükşehirlerde 6.210 liraya, diğer illerde ise 3.726 liraya çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz seyahat desteği ödemeleri artırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükşehirlerde 6.210 liraya, diğer illerde ise 3.726 liraya çıkarıldı

Yönetmeliğin ödeme miktarlarını düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 3.375 lira olan destek ödemesi miktarı 4.658 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 4500 lira ise 6.210 liraya çıkarıldı.

Ayrıca büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 3.375 liralık destek 4.658 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödene aylık 2.700 liralık destek de 3.726 liraya yükseltildi.

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