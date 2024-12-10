  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Şekerbank'tan tahsili gecikmiş alacak satışı
Takip Et

Şekerbank'tan tahsili gecikmiş alacak satışı

Şekerbank, 97,7 milyon TL'lik Ticari-KOBİ nitelikli tahsili gecikmiş alacağını GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 201 milyon TL'lik Bireysel-Tarım-Perakende nitelikli tahsili gecikmiş alacağını ise Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye sattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şekerbank'tan tahsili gecikmiş alacak satışı
Takip Et

Şekerbank, Ticari-Kobi nitelikli tahsili gecikmiş 97,7 milyon lira tutarındaki alacağını GSD varlık yönetim şirketine sattı.

Bankadan Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan tahsili geçikmiş alacak satışı hakkındaki açıklamada, "Bankamız, 97.705.957.-TL tutarındaki Ticari-Kobi nitelikli tahsili gecikmiş alacağı GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 201.056.911.-TL tutarındaki Bireysel-Tarım-Perakende nitelikli tahsili gecikmiş alacağı Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satmıştır" ifadeleri yer aldı.

Asgari ücrette ilk toplantı saati belli olduAsgari ücrette ilk toplantı saati belli olduEkonomi

 

 

Anadolu Sigorta hacklendi mi? Kullanıcılara hakaret dolu mesajlar!Anadolu Sigorta hacklendi mi? Kullanıcılara hakaret dolu mesajlar!Gündem

 

Şirket Haberleri
Yıldız Holding'den 48 milyon dolar değerinde iştirak satışı
Yıldız Holding'den 48 milyon dolar değerinde iştirak satışı
ABD'li havacılık şirketi Boeing, 396 çalışanını işten çıkaracak
ABD'li havacılık şirketi Boeing, 396 çalışanını işten çıkaracak
Omnicom, dünyanın en büyük reklam şirketini kuracak anlaşmaya imza attı
Omnicom, dünyanın en büyük reklam şirketini kuracak anlaşmaya imza attı
Lydia, Yıldız Holding’ten Ufuk Yatırım’ı satın aldı
Lydia, Yıldız Holding’ten Ufuk Yatırım’ı satın aldı
TAV Havalimanları, 300 milyon Euro'luk kredisini yeniledi
TAV Havalimanları, 300 milyon Euro'luk kredisini yeniledi
Deloitte Teknoloji İhracatı Ödülü Dof Robotics'in
Türk Teknoloji Şirketi DOF Robotics’e 2 Ödül Birden!