Şekerbank'tan tahsili gecikmiş alacak satışı
Şekerbank, 97,7 milyon TL'lik Ticari-KOBİ nitelikli tahsili gecikmiş alacağını GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 201 milyon TL'lik Bireysel-Tarım-Perakende nitelikli tahsili gecikmiş alacağını ise Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye sattı.
Şekerbank, Ticari-Kobi nitelikli tahsili gecikmiş 97,7 milyon lira tutarındaki alacağını GSD varlık yönetim şirketine sattı.
Bankadan Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan tahsili geçikmiş alacak satışı hakkındaki açıklamada, "Bankamız, 97.705.957.-TL tutarındaki Ticari-Kobi nitelikli tahsili gecikmiş alacağı GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 201.056.911.-TL tutarındaki Bireysel-Tarım-Perakende nitelikli tahsili gecikmiş alacağı Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satmıştır" ifadeleri yer aldı.