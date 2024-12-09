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Asgari ücrette ilk toplantı saati belli oldu

Milyonların gözünü diktiği, ekonomik gündemde ön sıraya yükselen 2025 Asgari Ücret Komisyonu toplantısı 10 Aralık günü ilk toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantının saatini 16.00 olarak duyurdu.

ANKARA Haber Merkezi
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Asgari ücrette ilk toplantı saati belli oldu
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ANKARA (EKONOMİ) 

İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlık edeceği açıklandı.

Toplantının açılışı ajanslarca yayınlanacak, açılış konuşmalarına diğer basın mensupları alınmayacak.

İlk toplantının ardından tarafların Bakanlık Bahçesinde açıklama yapması bekleniyor.

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