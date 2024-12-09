İşte AK Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli maaşı beklentisi!

Besti KARALAR

Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. İlk toplantıdan rakamın çıkması beklenmiyor, ancak verilecek oranın ipuçları belli olacak.

Asgari ücret konusunda, AK Parti’de iki farklı görüş hakim. Beklentiler farklı olsa da, tahminler aynı. AK Parti yöneticileri daha çok ekonomi yönetiminin diliyle konuşuyor: “Asgari ücret artışı dengeli yapılmalı. Geçmişte verilen yüksek oran yüzünden denge bozuldu ve şimdi toparlanmıyor. Bir kere düğme yanlış iliklenince düzeltmek zor oluyor. Beklentiyi yüksek tutacak açıklamalar, oran belirlenmesinde sıkıntı yaratır” değerlendirmeleri yapılıyor. AK Parti yöneticileri 2025 yılı asgari ücretin 22 bin ve üstü olması yönünde görüş bildirirken, bu oranın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da isteği ile 24 bin ve üstüne çıkarılacağı tahminleri yapılıyor.

‘Asgari ücret 24 binin üstünde, en düşük emekli maaşı 16 bin olmalı’

AK Partili milletvekilleri hem asgari ücret, hem de en düşük emekli maaşı konusunda beklentilerini yüksek tutuyor. Vekiller saha izlenimleri doğrultusunda seçmenin beklentisi ile görüşlerini dile getiriyorlar. Milletvekilleri, “Emekli maaşları bize yerel seçimlerde oy kaybettirdi. Sahada vatandaş bizi dövüyor. Bu ekonomi şartlarda geçinemediklerini şikayet ediyorlar. Haklılar. Asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artmasını bekliyoruz. Bu oranın da yüzde 44’e denk gelmesini bekliyoruz. Yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 432 TL olur. Bu oranın daha yukarı çıkması sürpriz olur” değerlendirmeleri yapılıyor.

AK Parti de beklentiler farklı olsa da tahminler aynı oranda birleşiyor: “Asgari ücret 23 binin altında olmaz, 25 binin ise üstüne çıkması sürpriz olur” yorumları yapılıyor.