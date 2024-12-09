DEM Partili Hatımoğulları'ndan asgari ücret çağrısı! Rakam verdi

TBMM Genel Kurulu’nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Partilerin genel başkanları da Genel Kurulda söz alarak konuşma yapıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, AK Parti'nin Türkiye'yi küresel sermayenin ihtiyaçlarına göre dizayn ettiğini savundu.

Oruç, tüm dünyanın Gazze'deki katliamı durduracak bir adımı atmadığını belirterek ulusçuluk, siyasal İslam, mezhepçilik, erkek egemen ideolojinin milyonları yurdundan ettiğini söyledi.

Herkesin temsil edildiği, ortak, kapsayıcı ve demokratik bir anayasanın oluşması için hep beraber katkı vermeleri gerektiğini ifade eden Oruç, Kürtlerin statülerinin mutlaka tanınması gerektiğini belirtti.

Oruç, Cumhur İttifakı'nın bütçesinde işçi, emekçi, yoksul, esnaf, çiftçi, kadın, çocuk ve engellilere yer verilmediğini savundu.

"Geliri olmayan ya da belli gelirin altındaki hanelere insan onuruna yaraşır bir yaşam için temel gelir sağlamalıyız"

Bütçede sermayenin çıkarlarının savunulduğunu ileri süren Oruç, "Sevgili kadınlar, bu bütçede en çok olmayan bizleriz. Bu bütçenin toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe olması için DEM Parti olarak her fırsatta mücadele ettik. Bu bütçe asla kadın bütçesi olamaz. Bütçede ne olmalı. Halktan yana olan bir bütçede ne olmalı. 'Ekmek ve adalet için bütçe' şiarı ile hareket etmeliyiz. Geliri olmayan ya da belli gelirin altındaki hanelere insan onuruna yaraşır bir yaşam için temel gelir sağlamalıyız." dedi.

"Asgari ücret şu an için DEM Parti olarak ifade ettiğimiz 35 bin liradır"

"İhtiyaç sınırına kadar elektriği, suyu, doğalgazı, interneti ücretsiz kamu hizmeti olarak sağlamalıyız" diyen Oruç "Temel gıda ürünlerinin üzerindeki katma değer vergisini kaldırmalı, raflardaki temel gıdaların fiyatı sabitlenmeli. Vergi, esnafın, işçinin, küçük ölçekli işletmelerin belini bükmüş durumda. Azdan az çoktan çok vergi alınan bir sistem inşa edilmelidir. Yoksul ailelere kira desteği sağlamalıyız. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atamasını yapmalıyız. EYT'lilerin maddi ve manevi tazminatlarını karşılayarak görevlerine iade etmeliyiz. Asgari ücret şu an için DEM Parti olarak ifade ettiğimiz 35 bin liradır. Bunun enflasyon karşısında eridiğini biliyoruz. O yüzden 3 ayda bir yükselen enflasyon oranına göre de güncellenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz." dedi.