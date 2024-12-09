Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde DEM Parti Grubu adına konuştu. Bakırhan, Isparta'da yaşanan helikopter kazasında şehit olanlara ve Artvin'de heyelanda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diledi.

Orta Doğu'da tarihi anlara tanıklık ettiklerini söyleyen Bakırhan, Suriye'de yeni bir döneme girme fırsatı olduğunu ve demokratik bir yönetimin ülkeyi yönetmesini arzuladıklarını belirtti.

Bütçenin yoksul, memur, işçi, kadın, emekçi ve dezavantajlı grupların bütçesi olmadığını savunan Bakırhan, milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiğini ve bütçenin mevcut sorunları daha da derinleştireceğini kaydetti.

"Türkiye, izleyeceği barışçıl politikalarla Orta Doğu'da örnek bir ülke olabilir"

Türkiye'nin sınırları dışında yaşayan Kürtlerle "hasımlık" değil "hısımlık" yapması gerektiğini söyleyen Bakırhan, "Suriye'de siyasal denklemin yeniden kurulacağı bir süreçte Kürtlerle diyalog Türkiye'ye de büyük kazandırır. Türkiye, izleyeceği barışçıl politikalarla Orta Doğu'da örnek bir ülke olabilir. Türkiye'nin sınırları dışındaki Kürtler, Türkiye için bir tehdit değildir, bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devletinin değerlendirmesi gerekir. İnkar ve dışlama bir siyaset olamaz. Orta Doğu'da barışın sağlanması adına bölgesel bir ittifak, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim şarttır. Bu konuda iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

"1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik"

Bakırhan, Türkiye'nin sorunlarının demokratik yollarla, diyalog ile çözülmesini istediklerini, barıştan yana olduklarını ve aydınlık yarınlara baktıklarını belirterek, "1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda 'Türkiye'nin barışı için elimiz açık' dedik. 'Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' dedik. Muhalefet partilerinin büyük çoğunluğu, demokratik çözüm ve barış konusunda çok kararlı bir biçimde bir irade ortaya koydu. Belki ilk defa büyük bir ortaklaşmaya şahitlik ediyoruz. Bu oldukça kıymetli bir tutumdur. Tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı heba etmeyelim." dedi.

"Bu Meclis bir çözüm ile anılmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda yapıcı bir görev düştüğünü anlatan Bakırhan, "Kürt meselesi, Türkiye'nin çözüm bekleyen en tarihsel meselesidir. Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir. DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı Meclis huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu Meclis bir çözüm ile anılmalı." dedi.

Bahçeli ve MHP'li vekillerden Bakırhan'a alkış

Bakırhan'ın konuşması sonradı dikkat çekici bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li vekiller bütçe görüşmelerindeki konuşmasının ardından Bakırhan’ı alkışladı. Bakırhan da Bahçeli’yi başıyla selamladı.

Bahçeli, Hatimoğulları'nı alkışlamadı

Bahçeli ve MHP'li vekiller, Bakırhan'dan önce söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı ise alkışlamamıştı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması sırasında DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile MHP lideri Devlet Bahçeli selamlaştı.