İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’ndan geleceğin girişimcilerine destek

GençBizzTech programında dört haftalık yoğun bir eğitim maratonuna katılan öğrenciler; yapay zekâ teknolojileriyle içerik üretimi, veri analizi, kodlama ve uygulama geliştirme gibi teknik eğitimlerin yanı sıra bilim temelli girişimcilik, finansal okuryazarlık ve iş fikri geliştirme konularında çevrim içi olarak eğitim aldı. Eğitimlerin ardından girişimleriyle öne çıkan 10 takım, Türkiye Finali’nde projelerini paylaşmaya hak kazandı.

Finale kalan projeler, yalnızca teknolojik açıdan değil sosyal fayda, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik boyutlarıyla da dikkat çekti. Karadeniz’in nemli iklimine uygun güneş enerjili fındık kurutma sisteminden, yapay zekâ destekli mobil yaşam koçlarına; tarımda verimliliği artıran otonom robotlardan, hastalıkların erken teşhisini mümkün kılan akıllı sağlık sistemlerine kadar birçok yenilikçi fikir jüri karşısına çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen girişimci adayı gençler, sadece fen liselerinin değil ülkemizde girişimcilik ekosisteminin geleceği için de umut verici bir tablo ortaya koydu. Jüri değerlendirmesi sonucunda “en iyi proje” seçilen Freshbrain, 1-3 Temmuz tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilecek Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olan Gen-E’ye katılım hakkı kazandı.

Finalde bilim, teknoloji ve toplum için üreten gençler vardı

Bu yıl finale kalan projelerde yapay zekâ destekli tarım ve sağlık teknolojileri, dijital yaşam koçları, sürdürülebilir üretim sistemleri ve sosyal medya odaklı girişimler öne çıktı.

· Nuttentare takımı; fındık üreticilerinin karşılaştığı kurutma sorunlarına çözüm sunmak amacıyla güneş enerjisiyle çalışan bir kurutma sistemi geliştirdi. Bu sistem, özellikle nemli iklim koşullarında aflatoksin oluşumunu engelleyerek ürün kalitesini artırmayı ve üreticilerin verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor.

· Vertex Cooperation takımı; farklı yapay zekâ modellerini bir araya getirerek güvenli, çevrimdışı çalışabilen ve kişiselleştirilebilir bir deneyim sunan mobil platform “Cortex”i tasarladı. Proje, bireylerin yüksek performanslı ve düşük maliyetli yapay zekâ çözümlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

· Loodo takımı; içerik üreticileri ve dijital girişimciler için sosyal medya yönetimi, pazarlama ve gelir takibini tek çatı altında sunan bir platform geliştirdi. Proje, dijital dünyada varlık gösteren kullanıcıların iş süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

· Freshbrain takımı; tarımsal üretim süreçlerini optimize etmeyi amaçlayan otonom robotlar geliştirdi. Raspberry Pi ve LIDAR teknolojileriyle donatılan bu robotlar, eğimli arazilerde hareket ederek ot tespiti ve kesimi gibi görevleri üstleniyor.

· Limosa takımı; kullanıcıları keşfedilmemiş destinasyonlara yönlendiren yapay zekâ destekli ve Web3 tabanlı bir mobil turizm uygulaması geliştirdi. Uygulama, kişiselleştirilmiş seyahat rotaları ve kullanıcı etkileşimleriyle turizm deneyimini zenginleştiriyor.

· XReform takımı; vücut ısısını dengeleyen ve tekrar kullanılabilen bir giyilebilir soğutma bandı tasarladı. Organik PCM teknolojisiyle üretilen bant, özellikle sıcak havalarda bireylerin konforunu artırmayı hedefliyor.

· Panacea takımı; tarım ürünlerinde oluşabilecek hastalıkların erken teşhisini sağlayan güneş enerjili görüntü işleme sistemleri ve mobil uygulama geliştirdi. Sistem, çiftçilere hastalıkların tanımlanması ve tedavi yöntemleriyle ilgili rehberlik de sunuyor.

· Technova takımı; sağlık alanında tanı süreçlerini hızlandırmak ve insan hatasını en aza indirmek amacıyla geliştirilen yapay zekâ destekli bir teşhis uygulaması sundu. Geliştirilecek sistemle, bireysel sağlık yönetiminin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

· Vitalumen takımı; bireylerin günlük yaşam alışkanlıklarını, ruh halini, egzersizlerini ve beslenme düzenini izleyerek yönlendiren bir yapay zekâ destekli yaşam koçu uygulaması geliştirdi. Uygulama, kullanıcıların kişisel verilerine göre öneriler sunarak sağlıklı yaşamı destekliyor.

· Diatech takımı; mantar üretiminde ortam koşullarını sürekli izleyen ve yapay zekâ destekli analizlerle otomatik müdahalelerde bulunan bir kontrol sistemi tasarladı. Bu sistem, üretimde verimlilik artışı sağlarken sürdürülebilirliği de destekliyor.